Скандал із заступником голови Мінсоцполітики: у біографії Сергєєвої знайшли натяки на цікаві зв'язки

Дівчина володіє двома компаніями, за якими стоять непрості бізнесмени

Скандал з призначенням нової заступниці міністра соціальної політики, ким стала 25-річна Анна Сергєєва, схоже, тільки набирає обертів. До вже відомого факту про те, що вона була власницею компанії "Сервіс Ревізор" додалися зв'язки з Оксаною Марченко (дружиною скандального нардепа Віктора Медведчука).

Про цікаві факти з біографії новоспеченої заступниці міністра розповів на власній сторінці у Facebook журналіст Юрій Смірнов. За його словами, всю цю інформацію можна знайти у реєстрах, хоча деякі дані про Сергєєву та її сім'ю все ж "чистилися".

Як Сергєєва може бути пов'язана з дружиною Медведчука?

Як відомо, до свого призначення на посаду Сергєєва була єдиним власником компанії "Сервіс Ревізор", однак 8 липня раптово передавала керівництво Сергєєвій Тетяні Михайлівні. Попередньо відомо, що це матір 25-річної заступниці міністра.

У бізнес-зв'язках матері Анни Сергєєвої знайшли декілька цікавих нюансів. По-перше, жінка має 1,5% компанії "Клубний будинок "Діамант", який знаходиться на бульварі Шевченка у Києві. У цьому ж будинку проживає Тетяна Тарута — дочка нардепа та бізнесмена Сергія Тарути, а також Максим Шуст — син Дмитра Шуста, який був очільником благодійного фонду Віктора Медведчука.

А ще цікавішим може видатися той факт, що основний власник "Діаманту" — це компанія "Укркапітал", бенефіціаром якої є Оксана Марченко. Ця компанія має 57 об'єктів нерухомості по всій Україні.

Сергєєва та любитель скіфського золота Дідковський

У відкритих реєстрах є дані про те, що Анна Сергєєва також володіє благодійним фондом "Благотворці", другим засновником якої є Зоряна Нагребельна (дівоче прізвище — Дідковська). Вона також є директором компанії "Родовід музей", власником якої вказаний Ігор Дідковський.

Журналіст Юрій Смірнов припускає, що Ігор Дідковський, який у 2007-2009 роках очолював партію "Віче", після чого був очільником "Мистецького арсеналу", є батьком Зоряни Нагребельної. Ймовірно, саме їй він подарував з нагоди дня народження ресторан на території Києво-Печерської лаври, який обійшовся у 1,2 мільйона доларів. Про це бізнесмен розповідав в інтерв'ю "Світському життю", тоді ж він казав, що володіє найбільшою колекцією скіфського золота вартістю понад 18 мільярдів євро.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нова, але вже скандальна заступниця міністра закрила популярний Instagram після хвилі хейту у мережі.