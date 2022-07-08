Скандал у ДБР: Бюро підозрюють у знищенні доказів у справах проти Януковича і Порошенка

Журналісти намагаються встановити, на яких підставах було знищено надважливі документи

Поки Державне бюро розслідувань займається пошуком російських паспортів в українських чиновників, саме відомство опинилось в центрі потенційно величезного скандалу. Його звинувачують у знищенні доказів у цілій низці важливих кримінальних справ, у тому числі пов’язаних із колишніми президентами Віктором Януковичем та Петром Порошенком.

Як написала у Facebook журналістка видання "Настоящее время" Ірина Ромалійська, вона отримала із власних джерел внутрішню доповідну записку про те, що у перші дні повномасштабної війни за наказом голови ДБР Олексія Сухачова серед інших секретних документів було знищено таємні матеріали та матеріали негласних слідчих дій за цими справами. Їх разом із іншими важливими документами бюро вивезли за кілька годин до російського вторгнення у Хмельницький, щоби убезпечити від потрапляння до рук ворога. Папери можна було знищити або вивезти.

Доповідна записка ДБР

Доповідна записка ДБР

Уже 25 лютого до міста прибув особисто Сухачов, якому доповіли про те, які документи уже знищено, і попросили дати дозвіл на знищення ще однієї партії. У ній саме були документи по скандальних справах. Зокрема йдеться про:

Харківські угоди, які дозволили залишити в Криму Чорноморський флот рф до 2042 року, що вплинуло на анексію півострова;

справу про доведення армії до зубожіння за правління Януковича;

про участь колишнього очільника СБУ Олександра Якименка у розгоні Майдану в лютому 2014 року — вважається, що саме він дав дозвіл розганяти протести силою та зброєю;

"вугільна справа Медведчука", щодо ймовірної закупівлі ресурсу у "ДНР" та "ЛНР" за готівку, яка відбувалась буцімто за згоди президента Петра Порошенка і підпадає під статтю про фінансування тероризму;

справа про виготовлення військових кораблів на заводі Порошенка "Кузня на Рибальському";

справа про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби внутрішньої розвідки;

справа про проходження українських військових кораблів восени 2018 року через Керченську протоку, внаслідок чого моряки потрапили в полон.

Сухачов дав дозвіл на знищення документів попри те, що на них стояв грив "Особливо важливі". На думку юристів, це рішення сильно ускладнює, якщо не унеможливлює подальше розслідування перелічених справ. Наразі журналісти намагаються з’ясувати, через що голова ДБР дав дозвіл на знищення важливих доказів — був у цьому злий умисел чи йдеться про службову халатність. У Бюро не встигли відповісти за журналістський запит у законні строки і повідомили, що беруть на відповідь додатковий час.

Як писав "Телеграф", раніше у центрі скандалу опинилась колишня омбудсмен Людмила Денісова, яку звільнили з посади зокрема за те, що вона надавала неправдиву інформацію щодо сексуального насильства над українцями з боку російських окупантів.