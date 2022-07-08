Скандал в ДБР: Бюро подозревают в уничтожении улик по делам против Януковича и Порошенко

Журналисты пытаются установить, на каких основаниях были уничтожены сверхважные документы

Пока Государственное бюро расследований занимается поиском российских паспортов у украинских чиновников, само ведомство оказалось в центре потенциально огромного скандала. Его обвиняют в уничтожении доказательств по целому ряду важных уголовных дел, в том числе связанных с бывшими президентами Виктором Януковичем и Петром Порошенко.

Как написала в Facebook журналистка издания "Настоящее время" Ирина Ромалийская, она получила из собственных источников внутреннюю докладную записку о том, что в первые дни полномасштабной войны по приказу главы ГБР Алексея Сухачева среди других секретных документов были уничтожены тайные материалы и материалы негласных следственных действий по этим делам. Их вместе с другими важными документами бюро вывезли за несколько часов до российского вторжения в Хмельницкий, чтобы обезопасить от попадания в руки врага. Бумаги можно было уничтожить или увезти.

Докладная записка ДБР

Докладная записка ДБР

Уже 25 февраля в город прибыл лично Сухачев, которому доложили, какие документы уже уничтожены, и попросили дать разрешение на уничтожение еще одной партии. В ней как раз были документы по скандальным делам. В частности, речь идет о:

Харьковских соглашениях, позволивших оставить в Крыму Черноморский флот России до 2042 года, что повлияло на аннексию полуострова;

дело о доведении армии до обнищания при правлении Януковича;

об участии бывшего главы СБУ Александра Якименко в разгоне Майдана в феврале 2014 года считается, что именно он дал разрешение разгонять протесты силой и оружием;

"угольное дело Медведчука", относительно вероятной закупки ресурса у "ДНР" и "ЛНР" за наличные деньги, которая происходила якобы с согласия президента Петра Порошенко и подпадает под статью о финансировании терроризма;

дело об изготовлении военных кораблей на заводе Порошенко "Кузница на Рыбальском";

дело о назначении Сергея Семочко заместителем председателя Службы внутренней разведки;

дело о прохождении украинских военных кораблей осенью 2018 года через Керченский пролив, в результате чего моряки попали в плен.

Сухачев дал разрешение на уничтожение документов, несмотря на то, что на них стоял гриф "Особенно важные". По мнению юристов, это решение сильно усложняет, если не делает невозможным дальнейшее расследование перечисленных дел. Сейчас журналисты пытаются выяснить, почему глава ГБР дал разрешение на уничтожение важных доказательств — был в этом злой умысел или речь о служебной халатности. В Бюро не успели ответить за журналистский запрос в законные сроки и сообщили, что берут на ответ дополнительное время.

Как писал "Телеграф", ранее в центре скандала оказалась бывшая омбудсмен Людмила Денисова, которую уволили с должности в частности за то, что она предоставляла ложную информацию о сексуальном насилии над украинцами со стороны российских оккупантов.