Смертельное ДТП в Киеве: "слуга народа" Куницкий прокомментировал информацию

Нардеп подтвердил, что попал в ДТП

Народный депутат Александр Куницкий, который по данным СМИ попал в ДТП на Новоирпенской трассе, подтвердил, что угодил в аварию, но в другом месте.

Как сообщил он сам в комментарии "Стране", речь идет о другом происшествии, которое произошло в другом месте, в другое время и обошлось без жертв.

"Я действительно попал в ДТП, но в другое. Около 16:00 огромная фура врезалась в стоячую машину", — сказал Куницкий.

По его словам, происшествие, по всей видимости, произошло из-за скользкой дороги и случилось на Рыбальской набережной неподалеку от отделения полиции. Он также добавил, что люди целы, а машины подлежат ремонту.

Как сообщалось ранее, по данным полиции смертельная авария произошла на Новоирпенском шоссе в Святошинском районе Киева, вследствие столкновения лоб в лоб погибли водители обоих автомобилей. После этого советник главы МВД Антон Геращенко в своем телеграм-канале написал, что в этом ДТП Куницкий, находившийся на пассажирском сиденье, получил легкие травмы.

Позже он немного изменил свой пост, отметив, что Куницкий попал в ДТП в другом месте.

Как известно Александр Куницкий кроме парламентской деятельности также является блогером, известным под никнеймом "ZP Санек". Он неоднократно попадал в скандалы с нарушением правил дорожного движения, а после начала военного вторжения россии даже задерживался бойцами теробороны за то, что снимал блокпосты.