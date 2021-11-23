Укр

В Харькове патрульные остановили Porsche нардепа: что произошло

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
452
Куницкий приехал в Харьков чтобы оценить работу полиции Новость обновлена 23 ноября 2021, 08:22
Куницкий приехал в Харьков чтобы оценить работу полиции

Авто Porsche за нарушение ПДД остановили на месте резонансного ДТП Зайцевой и Дронова.

Народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Куницкого харьковские патрульные заметили за нарушением ПДД перед выездным заседанием комитета Верховной Рады, посвященному правоохранительной деятельности.

Об этом сообщает "Суспільне".

В патрульной полиции журналистам подтвердили факт остановки Porsche за нарушение правил расположения авто на проезжей части (неверный выбор полосы движения). В этом случае было нарушено требование знака. Постановление на месте не составлялось — составление документов водитель попросил перенести на более позднее время. Личность водителя не подтверждалась. Позднее в соцсетях депутат облсовета Анатолий Козловский выложил видео, на котором упоминается имя Александра Куницкого при работе патрульного с адвокатом. Козловский написал, что именно по просьбе парламентария составление админматериалов дела перенесли в Управление патрульной полиции. Вместо него пришел его юридический представитель.

Правозащитник не согласился с датой рассмотрения дела и перенести ее с 23 на 30 ноября, чтобы он успел ознакомиться с материалами дела. Отвечая на вопрос журналистов, он сказал, что у него как адвоката, много дел на рассмотрении. Отметим, штраф за нарушение — 340 грн, в случае доказания вины.

Сообщается, что вероятное нарушение произошло на перекрестке на Сумской, где несколько лет назад погибли люди в результате аварии Алены Зайцевой и Геннадия Дронова. Сам нардеп ситуацию пока не комментирует.

Ранее "Телеграф" писал, что Коля Харьковский признался в совершении ДТП на Гагарина в Харькове.

Теги:
#Харьков #ПДД #Александр Куницкий
Ганиченко о новой волне COVID-19
Украина
Новая волна коронавируса произойдет совсем скоро: аналитик озвучил прогноз для Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ганиченко о новой волне COVID-19
Новая волна коронавируса произойдет совсем скоро: аналитик озвучил прогноз для Украины
Дата публикации
Категория
Президент Украины Владимир Зеленский
Публичная "казнь" Зеленского уже началась: как Украина шла к "вагнергейту" и что будет дальше
Дата публикации
Категория
Искать подделки будут патрульные, а также работники Госпродпотребслужбы и Центра контроля и профилактики болезней на местах
В Украине ужесточают контроль за ковид-сертификатами: где будут проверять и как накажут нарушителей
Дата публикации
Категория
Зарплаты в Украине остаются одними из самых низких в Европе
Рост минималки до 6500 грн: забота о народе или очередной популизм
Дата публикации
Категория
Жиравецкий рассказал, как определить, что человеку необходима госпитализация
Коварство "Дельты": врач назвал самую распространенную ошибку пациентов с коронавирусом