У Харкові патрульні зупинили Porsche нардепа: що сталося

Авто Porsche за порушення правил дорожнього руху зупинили на місці резонансної ДТП Зайцевої та Дронова.

Народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Куницького харківські патрульні помітили за порушення правил дорожнього руху перед виїзним засіданням комітету Верховної Ради, присвяченим правоохоронній діяльності.

Про це повідомляє "Суспільне".

У патрульній поліції журналістам підтвердили факт зупинки Porsche за порушення правил розташування авто на проїжджій частині (невірний вибір смуги руху). У цьому випадку було порушено вимогу знака. Постанова на місці не складалася — складання документів водій попросив перенести на пізніший час. Особа водія не підтверджувалася. Пізніше у соцмережах депутат облради Анатолій Козловський виклав відео, на якому згадується ім’я Олександра Куницького під час роботи патрульного з адвокатом. Козловський написав, що саме на прохання парламентаря складання адмінматеріалів справи перенесли до Управління патрульної поліції. Натомість прийшов його юридичний представник.

Правозахисник не погодився з датою розгляду справи та перенести її з 23 на 30 листопада, щоб він встиг ознайомитись із матеріалами справи. Відповідаючи на запитання журналістів, він сказав, що у нього як адвоката багато справ на розгляді. Зазначимо, штраф за порушення – 340 грн, у разі доведення провини.

Повідомляється, що ймовірне порушення сталося на перехресті на Сумській, де кілька років тому загинули люди внаслідок аварії Олени Зайцевої та Геннадія Дронова. Сам нардеп ситуацію поки що не коментує.

Раніше "Телеграф" писав, що Коля Харківський зізнався у ДТП на Гагаріна в Харкові.