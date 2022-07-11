Смертельна ДТП у Києві: "слуга народу" Куницький прокоментував інформацію

Нардеп підтвердив, що потрапив у ДТП

Народний депутат Олександр Куницький, який, за даними ЗМІ, потрапив у ДТП на Новоірпінській трасі, підтвердив, що потрапив в аварію, але в іншому місці.

Як повідомив він сам у коментарі "Стране", йдеться про іншу подію, яка сталася в іншому місці, в інший час і обійшлася без жертв.

"Я справді потрапив у ДТП, але в інше. Близько 16:00 величезна фура врізалася в машину, що стояла", — сказав Куницький.

За його словами, пригода, ймовірно, сталася через слизьку дорогу на Рибальській набережній неподалік від відділення поліції. Він також додав, що люди цілі, а машини можна відремонтувати.

Як повідомлялося раніше, за даними поліції смертельна аварія сталася на Новоірпінському шосе у Святошинському районі Києва, внаслідок зіткнення лоб в лоб загинули водії обох автомобілів. Після цього радник голови МВС Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі написав, що в цій ДТП Куницький, який перебував на пасажирському сидінні, отримав легкі травми.

Пізніше він трохи змінив свій допис, наголосивши, що Куницький потрапив у ДТП в іншому місці.

Як відомо, Олександр Куницький, окрім парламентської діяльності, також є блогером, відомим під нікнеймом "ZP Санек". Він неодноразово потрапляв у скандали з порушенням правил дорожнього руху, а після початку військового вторгнення росії навіть затримувався бійцями тероборони за те, що знімав блокпости.