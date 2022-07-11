Смертельна ДТП під Києвом за участю нардепа Куницького, двоє людей загинули — ЗМІ

За даними поліції, загинуло двоє людей

На Новоірпінській трасі в Києві сталася смертельна ДТП за участю двох автомобілів. Після цього місце відразу ж оточили поліцейські.

Як повідомляє пресслужба столичної поліції, подія сталася у Святошинському районі. Зазначається, що попередньо встановлено, що сталося лобове зіткнення автомобілів "БМВ" та "Шкода".

На місце події одразу ж прибула поліція та лікарі, проте повідомляється, що обидва водії загинули під час аварії.

Водночас у ЗМІ з’явилася інформація, що одним з учасників ДТП став народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький, проте підтвердження цієї інформації не надходило. Очевидці стверджують, що аварія сталася не з його вини.

Як повідомляє УНН із посиланням на коментар радника голови МВС Антона Геращенка, Куницький справді потрапив у ДТП, він вижив.

Як відомо, Олександр Куницький, окрім парламентської діяльності, також є блогером, відомим під нікнеймом "ZP Санек". Він неодноразово потрапляв у скандали з порушенням правил дорожнього руху, а після початку військового вторгнення Росії навіть затримувався бійцями тероборони за те, що знімав блокпости.

Куницький має свою сторінку на сайті "Миротворець", адміністратори ресурсу звинувачують його в незаконному відвідуванні окупованого Криму, а також у наявності подвійного громадянства, що заборонено українським законодавством.