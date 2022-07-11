Смертельное ДТП под Киевом с участием нардепа, два человека погибли - СМИ

По данным полиции, погибло два человека

На Новоирпенской трассе в Киеве произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. После происшествие место сразу же оцепили полицейские.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, происшествие произошло в Святошинском районе. Отмечается, что предварительно установлено, что произошло лобовое столкновение автомобилей "БМВ" и "Шкода".

На место происшествия сразу же прибыла полиция и врачи, однако сообщается, что оба водителя погибли во время аварии.

Вместе с тем в СМИ появилась информация, что одним из участников ДТП стал народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий, однако подтверждения этой информации не поступало. Очевидцы утверждают, что авария случилась не по его вине.

Как известно Александр Куницкий кроме парламентской деятельности также является блогером, известным под никнеймом "ZP Санек". Он неоднократно попадал в скандалы с нарушением правил дорожного движения, а после начала военного вторжения россии даже задерживался бойцами теробороны за то, что снимал блокпосты.

У Куницкого есть своя страница на сайте "Миротворец", администраторы ресурса обвиняют его в незаконном посещении оккупированного Крыма, а также в наличии двойного гражданства, что запрещено украинским законодательством.