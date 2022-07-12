Одіозний "слуга народу" Куницький потрапив у ДТП під Києвом: багата біографія "ZP Санька"

Під Києвом сталася смертельна ДТП. ЗМІ пишуть, що в ній був одіозний нардеп Куницький.

У понеділок, 11 липня, на Новоірпенській трасі поблизу Києва сталася смертельна ДТП за участю двох автомобілів, до якої, за даними ЗМІ, причетний народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олександр Куницький, також відомий як відеоблогер "ZpSanek".

Сам Куницький стверджує, що хоч і потрапив у ДТП, але не в це, а в інше, з менш тяжкими наслідками. Тим самим він спростував слова радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, котрий підтвердив попадання в аварію нардепа саме на Новоірпінській трасі.

Але в цьому матеріалі йтиметься не про сьогоднішню ДТП, а про біографію "ZP Санька", яка і без цієї аварії дуже насичена на резонансні події.

Офіційна біографія

Олександр Куницький народився 25 серпня 1983 року у Запоріжжі. Навчався у Центрі професійної технічної освіти №6 м. Запоріжжя (спеціальність "Кухар-кондитер)".

Після цього емігрував до Ізраїлю, де отримав громадянство та відслужив три роки до армії.

Куницький наразі є народним депутатом від партії "Слуга народу". Вибори він виграв на парламентських виборах 2019 року у виборчому окрузі №169 (Київський район Харкова) як кандидат-мажоритарник. На час виборів він був фізичною особою-підприємцем.

Наразі Куницький є членом Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Також він активно продовжує блогерську діяльність.

Російський Крим, провокації та "Миротворець"

Наприкінці липня 2014 року Куницький приїхав до вже окупованого на той момент росією Криму. Там він не лише не критикував окупаційну владу, а й позитивно висвітлював діяльність місцевих ДПС-ників. Також він фактично визнав Крим російським.

На вільній території України Куницький активно критикував будівництво блокпостів, розміщених для безпеки.

Під час своїх так званих "рейдів" він фіксував ці локації, провокуючи військових та добровольців на конфлікт.

Куницький знаходиться в базі сайту "Миротворець" за такими позиціями:

замах на суверенітет та територіальну цілісність України;

можливе співробітництво з російськими спецслужбами;

порушення законодавства України про громадянство шляхом набуття другого громадянства (Ізраїль).

Скріншот із сайту "Миротворець"

Скандал під час виборів

2019 року Центральна виборча комісія України скасувала реєстрацію кандидатом у нардепи від партії "Слуга народу" Куницького через невідповідність законодавству.

Справа в тому, що ЦВК перевірила та встановила, що протягом останніх 5 років Куницький виїжджав за межі України на період, що перевищує дозволені законом 90 календарних днів, а саме на 264 дні.

Сам кандидат заявив, що їздив у відрядження, але відповідних доказів не надав. Зокрема, Куницький стверджував, що у відрядженнях він виконував редакційні завдання "1+1 продакшн".

Також позафракційний нардеп Андрій Денисенко тоді оприлюднив копію ізраїльського паспорта Куницького, що (подвійне громадянство) також забороняється під час балотування у народні депутати.

Згідно з довідкою, його було зареєстровано за адресою: Ізраїль, м. Хайфа, вул. Га-Тихон, 7, 2.

ЦВК також розпочала відповідну перевірку.

Сам Куницький спочатку заперечував наявність у нього ізраїльського громадянства, проте пізніше на зустрічі з виборцями підтвердив цей факт, додавши, що нібито подав заяву про відмову від нього.

Незважаючи ні на що, суди скасували ухвалу ЦВК про зняття з виборів кандидата в нардепи від "Слуги народу" Олександра Куницького і він переміг, ставши нардепом.

Перший конфлікт у "Слузі народу"

27 серпня 2019 року, ще до початку роботи нового скликання Ради, Куницький на своїй сторінці у Facebook розповів, що у партії "Слуга народу" з’явився перший внутрішній конфлікт, який став відомим у суспільстві.

Скандали за участю Куницького-депутата

Лобування інтересів. У червні 2020 року на багатьох столичних заправках для електромобілів з’явилося зображення із Олександром Куницьким. Журналісти проєкту "Схеми" також знайшли окремий сайт, на головній сторінці якого нардеп закликав стати його "партнером" та разом із ним "інвестувати в "Автоентерпрайз". Ця компанія займається встановленням зарядних станцій для електрокарів та їх імпортом з-за кордону. Прізвище Куницького там не вказувалося, лише його відомий псевдонім – ZPSanek.

Куницький у структурі власності групи компаній "Автоентерпрайз" формально ніколи не фігурував, проте отримував там зарплату та публічно асоціював себе з нею. Офіційним керівником групи компаній виступає харківський бізнесмен Дмитро Ніконов. Той самий, що "підробляє" помічником нардепа.

Автори розслідування виявили низку фактів, які можуть свідчити про те, що Куницький, отримавши мандат, використав його на користь "Автоентерпрайзу".

Після виходу розслідування Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо нардепа за ст. 368 Кримінального кодексу України, – "ухвалення пропозиції, обіцянка чи отримання неправомірної вигоди". Проте офіційно у НАБУ цю інформацію не коментували.

Паралельно свою перевірку провело і Національне агентство із запобігання корупції. Співробітники НАЗК виявили у діях нардепа порушення антикорупційного законодавства, зокрема, "вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів".

Конфлікт із Миколою Тищенком

29 червня 2021 року у Верховній Раді стався конфлікт між двома нардепами "Слуги народу". Микола Тищенко вибив телефон із рук Куницького.

Інцидент стався після того, як Куницький підійшов до свого колеги Тищенка з увімкненою камерою і почав ставити питання.

У відповідь на це Тищенко вибив телефон із рук Куницького. Що було далі на відео не показано, проте Куницький заявив, що його колега по партії "почав штовхати телефон ногами, повалив його на землю, почав нападати та вирвати телефон із рук".

Депутат-блогер

Куницький веде активну діяльність у різних соціальних мережах. На його сторінку у Facebook станом на 11 липня 2022 року підписано 143 тисячі користувачів. У Instagram має 106 тисяч передплатників, а на каналі в Youtube – 1,3 млн підписників.

Усі свої акаунти в соціальних мережах Куницький наповнює російськомовним контентом, у тому числі й щодо діяльності як народного депутата.

Скандал на блокпосту

Вже після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну Куницький потрапив у гучний скандал на одному із блокпостів.

Куницький вів зйомки на блокпості, що у воєнний час категорично заборонено.

Сам нардеп заперечувати затримання не став, але пізніше додав, що у нього "все добре".

І справді, судячи з чергової НП, в якій фігурує ім’я цього народного обранця від президентської фракції "Слуга народу", навіть після прямого порушення законодавства у воєнний час жодних санкцій чи заходів відносно нього не вжито.

Як повідомлялося, раніше у скандали потрапляв уже згадуваний у цьому матеріалі колега Куницького щодо фракції Микола Тищенко. Зокрема, він влаштував фотосесію з ПТРК Javelin і знову зіткнувся зі шквалом критики.