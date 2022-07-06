Новинский больше не депутат – на что он променял Верховную Раду

В послевоенный период экс-депутат обещает помочь в восстановлении многострадального Мариуполя

Бизнесмен Вадим Новинский принял решение сложить полномочия народного депутата, ведь планирует сосредоточиться на служении Украинской православной церкви московского патриархата. А также заняться определенными гуманитарными проектами.

Об этом бывший нардеп от "Оппозиционного блока" и один из десятки самых богатых украинцев по версии Forbes написал на своей странице в соцсети в среду, 6 июля. Также он добавил, что после завершения войны непременно будет помогать в восстановлении Мариуполя.

"Я принял решение сложить полномочия народного депутата Украины и сосредоточиться на гуманитарных проектах, развитии национальной экономики, служении Украинской Православной Церкви и восстановлении разрушенных храмов ", — говорится в тексте публикации.

Новинский также добавил, что в этой практической работе он сможет принести больше пользы для Украины в целом, а также для людей, которые поддержали его в 2019 году.

По его словам, он вместе со своей командой уже занимается обеспечением населенных пунктов страны автомобилями скорой помощи, медицинскими препаратами, а также продуктами. В дальнейших планах реализовать программы с послевоенным возрождением Украины, ее экономики, восстановление заводов и инфраструктуры.

Вадим Новинский с 2019 года был народным депутатом Верховной Рады Украины IX созыва по мажоритарному округу № 57 в городе Мариуполь Донецкой области (партия "Оппозиционный блок"). Учитывая то, что мажоритарка применяется при выборах по одномандатным административно-территориальным округам, где должен быть избран только один депутат (а в случае с Новинским — это временный оккупированный город Мариуполь), потому на неопределенный срок его место останется свободным. Ведь сейчас вероятность проведения выборов в Мариуполе буквально нулевая.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший народный депутат Украины, экс-мер города Харькова Михаил Добкин стал дьяконом Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).