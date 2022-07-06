Новинський більше не депутат - на що він проміняв Верховну Раду

У післявоєнний період ексдепутат обіцяє допомогти у відновленню багатостраждального Маріуполя

Бізнесмен Вадим Новинський прийняв рішення скласти повноваження народного депутата, адже планує "зосередитися на служінні Українській православній церкві московського патріархату". А також зайнятися певними гуманітарними проєктами.

Про це колишній нардеп від "Опозиційного блоку" і один з десятки найбагатших українців за версією Forbes написав на своїй сторінці в соцмережі у середу, 6 липня. Також він додав, що по завершенню війни неодмінно допомагатиме у відновленні Маріуполя.

"Я ухвалив рішення скласти повноваження народного депутата України та зосередитись на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні Української Православної Церкви та на відновленні зруйнованих храмів", — йдеться в тексті публікації.

Новинський також додав, що у цій практичній роботі він матиме змогу принести більше користі для України в цілому, а також для людей, які підтримали його у 2019 році.

За його словами, він спільно зі своєю командою вже займається забезпеченням населених пунктів країни автомобілями швидкої допомоги, медичними препаратами, а також продуктами. У подальших планах — реалізувати програми із післявоєнним відродженням України, її економіки, відновлення заводів та інфраструктури.

Варто додати, що Вадим Новинський з 2019 року перебував на посаді народного депутата Верховної Ради України IX скликання за мажоритарним округом № 57 у місті Маріуполь Донецькій області (партія "Опозиційний блок"). Враховуючи те, що мажоритарка застосовується при виборах по одномандатних адміністративно-територіальних округах, де повинен бути обраний лише один депутат (а у випадку з Новинським — це тимчасового окуповане місто Маріуполь), тож на невизначений термін його місце залишиться вільним. Адже наразі ймовірність проведення виборів у Маріуполі є буквально нульовою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишній народний депутат України, ексмер міста Харкова Михайло Добкін став дияконом Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).