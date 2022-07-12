Вимагав гроші: у Києві затримали екснардепа під час отримання хабаря
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Він обіцяв підприємцеві за гроші вплинути на суд
Попри війну українські депутати нинішні та колишні продовжують потрапляти у скандали та коїти кримінальні злочини. То СБУ викриє на зв’язках із росією чинного парламентаря Андрія Деркача, то тепер уже колишній "слуга народу" Олексій Ковальов піде на колаборацію з російськими окупантами. Знаменитий недолугими вчинками та висловлювання Микола Тищенко теж днями нагадав про себе. Тим часом нардеп третього скликання потрапив до рук правоохоронців коли вимагав хабаря за вплив на рішення суду.
Як повідомляє Київська міська прокуратура, неназваний екснардеп намагався отримати від представника підприємства 10 тисяч доларів США. Натомість він обіцяв вплинути на суддів одного з районних судів м. Києва та апеляційного суду, які би прийняли вигідне тому рішення.
Зловмисника впіймали на гарячому, коли він отримував частину неправомірної вигоди в розмірі 92 500 гривень. Його затримали і зараз вирішується питання оголошення йому підозри. Затриманому інкримінують ч. 3 ст. 369-2 КК України. Слідство триває.
Тим часом ЗМІ повідомляють, що затриманим може бути депутат третього скликання (1998-2002) Артур Білоус.
Нагадаємо, напередодні у смертельне ДТП під Києвом потрапив "слуга народу", одіозний нардеп Олександр Куницький.