Мобілізація в Україні та воєнний стан: Зеленський вніс до Ради нові проєкти законів

Президент хоче продовжити мобілізацію та воєнний стан

У п’ятницю, 12 серпня, на 170-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкти законів про продовження мобілізації та воєнного стану в Україні.

Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України. Текстів документів у відкритому доступі поки що немає.

Нагадаємо, згідно з указом президента Володимира Зеленського, воєнний стан востаннє продовжували з 05:30 25 травня ще на 90 діб, тобто до 23 серпня. Додамо, що найближче засідання Верховної Ради заплановано на 16-17 серпня. Там можуть розглянути проєкти законів, запропоновані главою держави.

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Раніше повідомлялося, що в Україні можуть підвищити вік мобілізації. Зокрема це стосується чоловіків, які хоч і мають бойовий досвід, але вже досягли 60-річного віку. З такою ініціативою виступив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин. Крім того, "Телеграф" пояснював, чи можуть мобілізувати людину без військового досвіду.

Нагадаємо, експерти розходяться в оцінці майбутньої мобілізації, яка, схоже, буде продовжена з 23 серпня.