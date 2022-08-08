Виїзд за кордон на навчання: студентам розповіли, які знадобляться документи

Студенти закордонних вишів також не підлягають мобілізації ще й мають право виїзду за кордон

Однією з підстав для виїзду за кордон українського чоловіка у віці від 18 до 60 років під час воєнного стану є навчання в іноземному виші. Українські студенти мають відстрочку від обов’язкової мобілізації і можуть продовжувати своє навчання. Однак на кордоні доведеться документально підтвердити своє право на виїзд.

У Державній прикордонній службі пояснили, які документи треба пред’явити, щоби перетнути межі України на законних підставах. Насамперед, треба входити до однієї з категорій, які мають право перетину кордону, а саме:

здобувачі фахової передвищої та вищої освіти;

асистенти-стажисти;

аспіранти та докторанти.

Форма навчання при цьому має бути денна або дуальна. Якщо ці вимоги виконано, на кордоні доведеться подати:

студентський квиток або студентську візу;

перекладені та нотаріально завірені документи про навчання особи у закордонному вузі – довідку про зарахування, контракт на навчання, офіційний лист від університету;

військово-облікові документи з записом щодо надання їм відстрочки від призову (призову за мобілізацією);

довідку, видану територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон.

Як повідомляв "Телеграф", студенти очної та дуальної форми навчання в Україні мають відстрочку від призову, але у період між випуском з бакалаврату да зарахуванням до магістратури це послаблення не діє і чоловік може отримати повістку.