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Виїзд за кордон на навчання: студентам розповіли, які знадобляться документи

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Українські студенти, де б вони не вчились, не підлягають мобілізації Новина оновлена 08 серпня 2022, 15:22
Українські студенти, де б вони не вчились, не підлягають мобілізації

Студенти закордонних вишів також не підлягають мобілізації ще й мають право виїзду за кордон

Однією з підстав для виїзду за кордон українського чоловіка у віці від 18 до 60 років під час воєнного стану є навчання в іноземному виші. Українські студенти мають відстрочку від обов’язкової мобілізації і можуть продовжувати своє навчання. Однак на кордоні доведеться документально підтвердити своє право на виїзд.

У Державній прикордонній службі пояснили, які документи треба пред’явити, щоби перетнути межі України на законних підставах. Насамперед, треба входити до однієї з категорій, які мають право перетину кордону, а саме:

  • здобувачі фахової передвищої та вищої освіти;
  • асистенти-стажисти;
  • аспіранти та докторанти.

Форма навчання при цьому має бути денна або дуальна. Якщо ці вимоги виконано, на кордоні доведеться подати:

  • студентський квиток або студентську візу;
  • перекладені та нотаріально завірені документи про навчання особи у закордонному вузі – довідку про зарахування, контракт на навчання, офіційний лист від університету;
  • військово-облікові документи з записом щодо надання їм відстрочки від призову (призову за мобілізацією);
  • довідку, видану територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон.

Як повідомляв "Телеграф", студенти очної та дуальної форми навчання в Україні мають відстрочку від призову, але у період між випуском з бакалаврату да зарахуванням до магістратури це послаблення не діє і чоловік може отримати повістку.

Теги:
#Держприкордонслужба #Документи #Студент #Виїзд за кордон