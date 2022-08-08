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Выезд за границу на обучение: студентам рассказали, какие понадобятся документы

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Украинские студенты, где бы они ни учились, не подлежат мобилизации Новость обновлена 08 августа 2022, 15:22
Украинские студенты, где бы они ни учились, не подлежат мобилизации

Студенты зарубежных вузов также не подлежат мобилизации и имеют право выезда за границу

Одним из оснований для выезда за границу украинского мужчины в возрасте от 18 до 60 лет во время военного положения является обучение в иностранном вузе. Украинские студенты имеют отсрочку от обязательной мобилизации и могут продолжать свое обучение. Однако на границе придется документально подтвердить свое право на выезд.

В Государственной пограничной службе объяснили, какие документы нужно предъявить, чтобы пересечь границу Украины на законных основаниях. Прежде всего, нужно входить в одну из категорий, имеющих право пересечения границы, а именно:

  • получатели профессионального высшего и высшего образования;
  • ассистенты-стажеры;
  • аспиранты и докторанты.

Форма обучения при этом должна быть дневной или дуальной. Если эти требования выполнены, на границе придется предъявить:

  • студенческий билет или студенческую визу;
  • переведенные и нотариально заверенные документы об обучении лица в зарубежном вузе – справка о зачислении, контракт на обучение, официальное письмо от университета;
  • военно-учетные документы с записью о предоставлении им отсрочки от призыва (призыва по мобилизации);
  • справка, выданная территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу.

Как сообщал "Телеграф", студенты очной и дуальной формы обучения в Украине имеют отсрочку от призыва, но в период между выпуском из бакалавриата до зачислением в магистратуру это послабление не действует и мужчина может получить повестку.

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#Госпогранслужба #Документы #Студент #Выезд за границу