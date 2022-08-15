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В Украине продолжена мобилизация: в ВСУ объяснили, будет ли демобилизация

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Мобилизация продолжается все время до отмены военного положения
Мобилизация продолжается все время до отмены военного положения

О понятии отдыха в армии сейчас придется забыть

Верховная Рада Украины сегодня продлила военное положение и общую мобилизацию еще на 90 суток – до 21 ноября. Но многих военных и членов их семей интересует вопрос о возможной демобилизации и ее сроках. Ответ на него дал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

В комментарии для издания Liga.net он пояснил, что о возвращении домой по демобилизации сейчас речь не идет, ведь закон предусматривает, что во время военного положения мобилизация продолжается все время до его отмены. "Мобилизация напрямую зависит от потребностей в доукомплектовании воинских частей. Даже если ситуация на фронтах будет усложняться, все задачи по мобилизации будут выполнены", — сказал Горбач.

Он пояснил, что в случае, если война затянется, военные, получившие боевой опыт, будут для ВСУ более ценными кадрами по сравнению с неопытными новобранцами. Их служба будет продолжаться в соответствии с требованиями закона. "Об отдыхе — предусмотрен вывод подразделений первой линии, отведение их на реабилитацию и восстановление. Но вообще такого понятия, как отдых, сейчас нет. Нация под угрозой уничтожения. Какой отдых?", — пояснил Горбач.

Как сообщал "Телеграф", в Украине сейчас рассматривают возможность повышения предельного возраста мобилизации для добровольцев.

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#Мобилизация #Демобилизация #Военное положение в Украине