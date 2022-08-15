Мобилизация продолжается: в ВСУ назвали условие, при котором могут прекратить выдавать повестки на улицах

Мужчины как правило не извещают военкоматы об изменении своего семейного статуса или переезде

Мобилизация в Украине вскоре будет продлена на новый трехмесячный срок – в Раду уже внесены соответствующие президентские инициативы. Вместе с тем продолжится и практика выдачи повесток мужчинам в общественных местах, возмущающая граждан настолько, что они подписали петицию о ее запрете. Тем временем в Вооруженных Силах Украины объяснили, при каких условиях они могут перестать раздавать повестки на улице.

Как рассказал изданию Liga.net начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, таким образом Минобороны собирает и актуализирует данные о военнообязанных. По его словам, мужчины практически никогда не извещают территориальные центры комплектования о том, какое образование они получили, куда переехали, когда поженились, развелись или у них появились дети. "Если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в территориальные центры, никто бы не ловил их на улицах", — сказал Горбач.

Он также пояснил, что раздача повесток с целью уточнения данных происходит в общественных местах, потому что вручать повестки по домашним адресам малоэффективно – люди не открывают двери. "Поэтому начальники территориальных центров выбирают места, где много людей", – рассказал Горбач.

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И добавил, что при такой раздаче ТЦК вместе с органами полиции могут проверить документы мужчины, установить его личность и выдать повестку о необходимости предоставить свежие сведения о себе. "Особенно легко это сделать, когда нарушается общественный порядок – например, комендантский час. Но это не значит, что всем этим людям вручают повестки, чтобы призвать их в ВСУ. В 95% это делают, чтобы гражданин явился в территориальный центр и чтобы там уточнили его военно-учетные данные. А затем он возвращается домой", — объяснил военный.

Как сообщал "Телеграф", ранее в ВСУ объяснили, почему не призывают в армию в первую очередь именно добровольцев.