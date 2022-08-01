Запрет вручения повесток на улице и блокпостах: Зеленский дал ответ на петицию

Петиция о запрете вручения повесток в армию на улице и блокпостах набрала необходимое для рассмотрения количество подписей

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за вторжения россии и были зафиксированы случаи вручения повесток на блокпостах, автозаправочных станциях и просто посреди улицы.

В связи с этим недовольные граждане зарегистрировали на сайте президента петицию о запрете подобных действий и собрали под ней необходимые для рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским 25 тысяч подписей.

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В своем ответе Зеленский поблагодарил всех подписавшихся, а также напомнил о причинах проведения мобилизации, а также несколько касающихся организации и порядка проведения мобилизации статей законов, актов президента и Кабинета министров Украины.

Он также напомнил, что порядок оповещения военнообязанных об их призыве на военную службу во время мобилизации и вручения повесток регулируется соответствующими актами Кабинета министров, Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Более развернуто о вручении повесток президент в своем ответе не написал.

"Учитывая изложенное, я обратился к премьер-министру Украины Д.Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос в контексте соблюдения прав граждан и законодательства о воинской обязанности и военной службе", — подытожил Зеленский.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие виды повесток бывают, а также в каком случае можно от нее отказаться. Кроме этого собрал перечень необходимых навыков для будущего бойца, которого мобилизовали.