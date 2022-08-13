Мобилизация в Украине: как проверить выданную повестку на законность

Повестка – важный документ, поэтому оформлена она должна быть в строгом соответствии с законом

Мобилизация из-за начатой россией войны в Украине продолжается и вскоре будет продлена на новый трехмесячный срок – президент Владимир Зеленский уже внес необходимые законопроекты. Вместе с тем, продолжается выдача повесток военнообязанным украинцам, в том числе в общественных местах. Это делается в целях сбора и уточнения информации, но при этом вызывает недовольство у граждан. Иногда у них есть вопросы к качеству оформления документа.

Как пояснила "Украинской правде. Жизнь" юрист горячей линии Ассоциации юристов Украины по предоставлению бесплатной правовой помощи гражданам Анна Оржеховская, процедура вручения повестки прописана в законе и должна быть четко соблюдена. В частности, важно обратить внимание на наличие оригинальной печати районного или городского центра комплектования и социальной поддержки "Штампы типа "Для справок" считаются недействительными", — отметила она.

В общем, по процедуре человек, которому вручают повестку, должен прежде всего поинтересоваться должностями и полномочиями тех, кто пытается выдать ему этот документ. Следующим шагом идет проверка правильности оформления повестки – нужно внимательно прочесть ее и проверить все указанные в ней данные. При необходимости следует также проверить в интернете фамилию руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Что обязательно должно быть в повестке? В первую очередь, там должны быть указаны фамилия, имя и отчество мобилизованного лица, а также его адрес. Указанная в документе военная специальность должна совпадать со специальностью, указанной военном билете.

Обязательно нужно проверить и вид выдаваемой повестки. Ее целью может быть вызов для уточнения учетных данных, прохождения медкомиссии, прибытие в ТЦКСП, призыв на военную службу. Также в повестке должны быть указаны дата, время, адрес места прибытия и перечень документов, которые человек должен иметь при себе. Повестка должен содержать печать и подпись военного комиссара.

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Если выданная повестка содержит нарушения, призывник имеет право настаивать на составлении акта о выявленном нарушении. Если ему в этом отказывают, он может вызвать полицию, чтобы зафиксировать факт отказа. Когда акт все же будет составлен, Оржеховская советует сфотографировать его и повестку. Можно также снимать на камеру беседу с людьми, которые вручают повестку. При необходимости следует также обращаться за помощью к юристам.

Как писал "Телеграф", лицо, которому вручают повестку, при определенных условиях имеет право отказаться ее получать.