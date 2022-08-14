Повышение предельного возраста для мобилизации: кого не возьмут в ВСУ

В Украине хотят повысить предельный возраст мобилизации, но коснется это не всех

На днях Верховная Рада предложила повысить предельный возраст для призыва, чтобы позволить лицам старше 60 лет проходить военную службу в рядах ВСУ.

Впрочем, как объяснил автор данной инициативы, народный депутат Украины Ярослав Юрчишин, это будет касаться исключительно добровольцев, поскольку даже если документ будет одобрен, то желающим все равно придется соответствовать ряду критериев, среди которых наличие боевого опыта.

Он объяснил, что у добровольцев помимо желания воевать должны быть соответствующие навыки, а потому опыт Афганистана, АТО, ООС, миротворческих операций и тому подобного является необходимым. Кроме того, для подписания контракта с ВСУ им также предстоит пройти врачебную комиссию, которая убедится, что состояние здоровья позволяет проходить службу.

Юрчишин также добавил, что целью инициативы является обеспечение армии лучшими солдатами, а также офицерами, которые объективно могут быть полезными на фронте. При этом неподходящих по состоянию здоровья лиц и людей без боевого опыта мобилизировать не будут.

Как сообщалось ранее, юристы объяснили, почему в ряды ВСУ призывают людей без опыта службы в армии, а также рассказали, могут ли военнослужащих бросить на фронт совсем без подготовки.