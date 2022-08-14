Підвищення граничного віку для мобілізації: кого не візьмуть до ЗСУ

В Україні хочуть підвищити граничний вік мобілізації, але торкнеться це не всіх

Днями Верховна Рада запропонувала підвищити граничний вік для призову, щоб дозволити особам віком від 60 років проходити військову службу в лавах ЗСУ.

Втім, як пояснив автор цієї ініціативи, народний депутат України Ярослав Юрчишин, це стосуватиметься виключно добровольців, оскільки навіть якщо документ буде схвалено, то охочим все одно доведеться відповідати низці критеріїв, серед яких наявність бойового досвіду.

Він пояснив, що у добровольців крім бажання воювати мають бути відповідні навички, а тому досвід Афганістану, АТО, ООС, миротворчих операцій тощо є необхідною. Крім того, для підписання контракту з ЗСУ вони також мають пройти лікарську комісію, яка переконається, що стан здоров’я дозволяє проходити службу.

Юрчишин також додав, що метою ініціативи є забезпечення армії найкращими солдатами, а також офіцерами, які об’єктивно можуть бути корисними на фронті. При цьому невідповідних за станом здоров’я осіб та людей без бойового досвіду не мобілізуватимуть.

Як повідомлялося раніше, юристи пояснили, чому до лав ЗСУ закликають людей без досвіду служби в армії, а також розповіли, чи можуть військовослужбовці кинути на фронт зовсім без підготовки.