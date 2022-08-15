В Україні продовжено мобілізацію: у ЗСУ пояснили, чи буде демобілізація

Про поняття відпочинку в армії зараз доведеться забути

Верховна Рада України сьогодні продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 діб – до 21 листопада. Але багатьох військових та членів їхніх сімей цікавить питання можливої демобілізації та її строків. Відповідь на нього дав начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

В коментарі для видання Liga.net він пояснив, що про повернення додому за демобілізацію зараз не йдеться, адже закон передбачає, що під час воєнного стану мобілізація триває весь час до його скасування. "Мобілізація напряму залежить від потреб в доукомплектуванні військових частин. Навіть якщо ситуація на фронтах ускладнюватиметься, всі завдання по мобілізації будуть виконані", — сказав Горбач.

Він пояснив, що у разі, якщо війна затягнеться, військові, котрі набули бойового досвіду, будуть для ЗСУ ціннішіми кадрами, порівняно із недосвідченими новобранцями. Їхня служба триватиме відповідно до вимог закону. "Щодо відпочинку – передбачене виведення підрозділів першої лінії, відведення їх на реабілітацію та відновлення. Але загалом такого поняття, як відпочинок, зараз немає. Нація під загрозою знищення. Який відпочинок?", — пояснив Горбач.

Як повідомляв "Телеграф", в Україні зараз розглядають можливість підвищення граничного віку мобілізації для добровольців.