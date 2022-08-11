Из Украины перестали выпускать студентов зарубежных вузов: нардеп объяснила, что произошло

Временное исключение касалось только тех, кто уже был студентом иностранного вуза в начале войны

Несмотря на то, что по правилам Госпогранслужбы предусмотрена процедура выезда за границу мужчин-студентов иностранных вузов и даже перечислены необходимые для этого документы, в последнее время в ГПСУ начали поступать многочисленные жалобы – юношей не пропускают через границу. Даже при наличии всех необходимых бумаг их возвращают обратно на территорию Украины.

Ситуацию объяснила нардеп от "Слуги народа", профессор права Юлия Гришина. В комментарии ТСН она отметила, что украинским законодательством, действующим во время военного положения, не предусмотрен выезд студентов за границу вообще. Есть только право на отсрочку от мобилизации.

По ее словам, соответствующее решение Кабмин утвердил в марте. "Де-юре студенты ни украинских, ни зарубежных вузов не могут пересекать государственную границу во время военного положения", — сказала Гришина.

Путаницу она объяснила тем, что в начале войны главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отправил письмо в Госпогранслужбу с просьбой для студентов, которые на тот момент учились в зарубежных вузах, сделать исключение. То есть речь шла о тех, кто был зачислен на обучение до 24 февраля этого года. Так в военкоматах начали выдавать студентам справки для пересечения границы.

Впоследствии выяснилось, что за аналогичными документами стали обращаться те, кто поступил на обучение за границу после 24 февраля. А о них в письме Залужного речь не шла, то есть временное исключение не касалось всех студентов. Следовательно, с учетом того, что правила пересечения границы в целом не менялись, поступившие на обучение в этом году не смогут выехать из Украины.

Как сообщал "Телеграф", юристы назвали исчерпывающий перечень мужчин, имеющих право выезжать за пределы Украины.