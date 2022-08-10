Маленьким украинцам существенно упростят условия выезда за границу: что придумали

Возможность бесплатного оформления разрешения появится в приложении "Дия"

В Министерстве цифровой трансформации Украины планируется существенно упростить процедуру оформления разрешений на выезд за границу для детей. Уже в ближайшее время соответствующую справку можно будет получить бесплатно и всего за несколько кликов.

Хорошей новостью в своем Telegram-канале с украинцами поделился вице-премьер Михаил Федоров, подробнее рассказав о новых возможностях, которые в дальнейшем получит приложение "Дия". По его словам, ведомство планирует избежать возвращения в забюрократизированное прошлое и забыть о бумажных разрешениях.

"Нужно найти все бумажные документы и свидетельства, а главное – время и деньги на нотариуса. А еще – носить заверенное нотариусом бумажное заявление с собой. Его можно случайно потерять, и придется еще раз проходить всю процедуру сначала", – пояснил он.

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Федоров также отметил, что большинство европейских стран уже пользуются такой электронной формой для предоставления разрешений. В частности, во Франции такую справку можно загрузить прямо с сайта, а в Италии, Германии и Литве от них вообще отказались.

В заключение вице-премьер добавил, что оформить документ можно будет в смартфоне всего за несколько кликов. Процедура будет полностью бесплатной.

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