Маленьким українцям суттєво спростять умови виїзду за кордон: що придумали

Можливість безоплатного оформлення дозволу з'явиться у застосунку "Дія"

У Міністерстві цифрової трансформації України планують суттєво спростити процедуру оформлення дозволів на виїзд за кордон для дітей. Вже найближчим часом відповідну довідку можна буде отримати безкоштовно і лише за декілька кліків.

Хорошою новиною у своєму Telegram-каналі з українцями поділився віце-прем'єр Михайло Федоров, детальніше розказавши про нові можливості, котрі в подальшому отримає застосунок "Дія". За його словами, відомство планує уникнути повернення до забюрократизованого минулого і забути про паперові дозволи.

"Треба знайти всі паперові документи та свідоцтва, а головне – час та гроші на нотаріуса. А ще – носити завірену нотаріусом паперову заяву із собою. Її можна випадково втратити, і доведеться ще раз проходити всю процедуру спочатку", – пояснив він.

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Федоров також відзначив, що переважна більшість європейських країн вже користуються такою електронною формою для надання дозволів. Зокрема, у Франції таку довідку можна завантажити просто з сайту, а у Італії, Німеччині та Литві від них взагалі відмовились.

Наостанок віце-прем'єр додав, що оформити документ можна буде у смартфоні лише за декілька кліків. Процедура буде повністю безкоштовною.

Раніше "Телеграф" повідомляв, при яких умовах батько одного або двох дітей може виїхати за межі України під час дії воєнного стану — які документи для цього потрібні.