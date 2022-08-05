Чи може батько одного чи двох дітей виїхати за кордон під час війни - чітка відповідь адвоката

Для перетину кордону на руках потрібно мати низку документів

Під час воєнного стану в Україні виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років заборонений, за винятком певних категорій. До їх списку входять батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, водії, заброньовані громадяни, залізничники, спортсмени, наукові працівники тощо. Як правило, переважна більшість запитань щодо дозволу на виїзд за межі країни виникає у чоловіків, які мають на утриманні одну або двох дітей, тож "Телеграф" вирішив детальніше розібратися в цьому питанні.

Як у своєму інтерв'ю спеціально нашому виданню розповіла адвокат, представник Офісу простих рішень та результатів, кандидат юридичних наук Мирослава Чорноусько, коментуючи питання щодо наявності прав у чоловіка призовного віку, який самостійно виховує одну дитину чи двох, на перетин українського кордону під час дії в країні воєнного стану.

За словами експертки, така категорія чоловіків навіть в рамках діючої заборони все ж має право на виїзд за кордон, проте для цього на руках потрібно мати низку важливих документів, а саме:

свідоцтво про народження дитини (дітей);

свідоцтво про смерть матері;

рішення суду про позбавлення батьківських прав матері дитини\дітей;

рішення суду щодо визнання зниклою безвісти або оголошення її померлою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, при умові виїзду за кордон, скільки часу українські водії мають право перебувати за межами країни в рамках дії воєнного стану.

Також нагадаємо, як виїхати за кордон, якщо в родині є хворий родич та які нюанси щодо дозволу на виїзд існують.