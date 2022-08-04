Виїзд за кордон під час війни: скільки часу водії можуть перебувати за межами України

Уряд розширив можливості водіїв по виїзду за межі країни, проте те, скільки часу вони мають перебувати за кордоном залежить виключно від конкретної ситуації

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, за законом президента Володимира Зеленського, в країні було оголошено загальну мобілізацію та воєнний стан, в рамках яких виїзд військовозобов'язаних громадян чоловічої статі було суттєво обмежено. Відповідна заборона викликала велику кількість дискусій серед населення. Одним з найпоширеніших запитань серед українців є терміни перебування за кордоном водіїв, на яких заборона на виїзд не розповсюджується.

Як у своєму інтерв'ю спеціально для "Телеграфу" розповіла адвокат, представник Офісу простих рішень та результатів, кандидат юридичних наук Мирослава Чорноусько, коментуючи питання щодо правил перетину українського кордону для виїзду до іншої держави в умовах воєнного стану, терміни залежать від ситуації.

"Наприклад, водіям, які перевозять гуманітарну допомогу, можна безперервно перебувати за кордоном не більше ніж 30 календарних днів. Водії компаній, що мають транспортні ліцензії, можуть перебувати за кордоном до 45 календарних днів, але лише на транспортному засобі, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше", — пояснила вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як виїхати за кордон, якщо в родині є хворий родич та які нюанси щодо дозволу на виїзд існують.

Також нагадаємо, що деяким категоріям жінок можуть ускладнити питання щодо виїзду за межі України.