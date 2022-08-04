Выезд за границу во время войны: сколько времени водители могут находиться за пределами Украины

Правительство расширило возможности водителей по выезду за пределы страны, однако то, сколько времени они должны находиться за границей, зависит исключительно от конкретной ситуации

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину, по закону президента Владимира Зеленского, в стране была объявлена всеобщая мобилизация и военное положение, в рамках которых выезд военнообязанных граждан мужского пола был существенно ограничен. Соответствующий запрет вызвал большое количество дискуссий среди населения. Одним из самых распространенных вопросов среди украинцев есть сроки пребывания за границей водителей, на которых запрет на выезд не распространяется.

Как в своем интервью специально для "Телеграфа" рассказала адвокат, представитель Офиса простых решений и результатов, кандидат юридических наук Мирослава Черноусько, комментируя вопросы правил пересечения украинской границы для выезда в другое государство в условиях военного положения, сроки зависят от ситуации.

"Например, водителям, перевозящим гуманитарную помощь, можно непрерывно находиться за границей не более 30 календарных дней. Водители компаний, имеющих транспортные лицензии, могут находиться за границей до 45 календарных дней, но только на транспортном средстве, полная масса которого составляет 3500 килограммов и больше", — объяснила она.

Ранее "Телеграф" сообщал, как уехать за границу, если в семье есть больной родственник и какие нюансы относительно разрешения на выезд существуют.

Также напомним, что некоторым категориям женщин могут усложнить вопрос о выезде за пределы Украины.