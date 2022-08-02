Пересечение границы в период мобилизации: важные разъяснения для украинцев

Адвокат объяснила нюансы правил пересечения государственной границы военнообязанными и не только ими

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину вопросы правил выезда мужчин за границу вызывает больше всего дискуссий.

В частности, они касаются правил пересечения государственной границы военнообязанными, а также снятыми с воинского учета. Это связано с введением ограничений на выезд для мужчин от 18 до 60 лет. Некоторые пояснения на этот счет "Телеграфу" предоставила адвокат, представитель Офиса простых решений и результатов, кандидат юридических наук Мирослава Черноусько.

Кто и почему может пересечь границу

– Каким категориям разрешается пересекать границу в период мобилизации? Какими документами это регламентируется?

– Согласно Правилам пересечения государственной границы гражданами Украины категории лиц, которым разрешается выезд за пределы Украины, определен частью первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В частности, выезд разрешен, если лицо в установленном порядке оформило инвалидность (независимо от группы); было снята с воинского учета на основании решения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета.

Документами, подтверждающими инвалидность, являются удостоверение, подтверждающее статус лица с инвалидностью; пенсионное удостоверение или удостоверение, которым подтверждается назначение соответствующей социальной помощи (где указана группа и причина инвалидности); справка для получения льгот лицом с инвалидностью, не имеющим права на пенсию или соцвыплату; справка МСЭК (форма 157-1/о).

При этом, мужчина может уехать, сопровождая лицо с инвалидностью 1 или 2 группы (нуждающееся в постоянном уходе).

Вместе с тем лица, являющиеся ограниченно пригодными в военное время, не могут пересекать границу, ведь соответствующее право не предусмотрено ст. 23 профильного закона.

Как разъясняет Государственная пограничная служба, решение о разрешении на выезд принимается в пункте пропуска по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов.

Что касается выезда мужчин, временно непригодных к службе (сроком до 6 месяцев с последующим прохождением военно-врачебной комиссии), то закон разрешает им выезд при наличии подтверждающих документов.

– Могут ли уехать мужчины, которые являются родителями трех и более детей?

– Да, но для подтверждения этого факта мужчине необходимо иметь свидетельства о рождении детей/их нотариально заверенные копии. Кроме того, право на выезд имеют те военнообязанные мужчины, которые содержат трех и более детей, независимо от факта отцовства. Документами, которые предоставляют право на выезд, в этом случае являются свидетельства о рождении детей, свидетельство о регистрации брака с матерью детей, решение суда (о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом); удостоверение отца многодетной семьи; решение суда о назначении алиментов на содержание детей и справки из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов.

– А имеет ли право уехать мужчина, воспитывающий самостоятельно одного ребенка или двоих?

– Такое право у него есть, но в этом случае нужно иметь при себе, кроме свидетельства о рождении ребенка (детей), свидетельство о смерти матери, решение суда о лишении ее родительских прав, признании без вести пропавшей или объявлении умершей.

О водителях и работе в ЕС

– Как осуществляется пропуск через границу водителей?

– В случае введения в Украине военного положения (имеем сейчас) разрешен пропуск через государственную границу водителей, осуществляющих перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд ВСУ, других, образованных в соответствии с законами Украины, военных формирований, а также населения Украины. В таком случае пропуск осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при наличии соответствующих решений о выезде за пределы Украины, выполнении правил пересечения госграницы и при наличии информации о лице в соответствующей информационной системе (его администратором является Укртрансбезопасность "Шлях"). Решение о выезде за пределы Украины таких водителей принимается Мининфраструктуры или областными, Киевской городской военными администрациями, которые направляют их в Администрацию Госпогранслужбы. Соответствующие решения принимаются только при наличии обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки, в письмах от любого из следующих органов, предприятий, учреждений, организаций, заведений:

военных, правоохранительных органов;

военных администраций;

медицинских учреждений;

отправителей или получателей гуманитарной помощи.

– Как долго водители могут находиться за границей?

– Есть разные ситуации. Например, водителям, перевозящим гуманитарную помощь, можно непрерывно находиться за границей не более 30 календарных дней. Водители компаний, имеющих транспортные лицензии, могут находиться за границей до 45 календарных дней, но только на транспортном средстве, полная масса которого составляет 3500 килограммов и более.

– Если мужчина имеет право на работу в ЕС, как он может этим воспользоваться в условиях военного положения?

– Что касается мужчин, имеющих право на работу в ЕС, то для подтверждения оснований пересечения государственной границы Украины на выезд, кроме документов, подтверждающих личность, необходимо предоставить документы, подтверждающие статус лица, не подлежащего призыву на военную службу во время мобилизации и имеет право на выезд из Украины. Визы иностранных стран, выдаваемые мужчинам-гражданам Украины, не подтверждают постоянное проживание в этих странах и не дают право на выезд военнообязанным. В то же время, только на общих основаниях для военнообязанных могут уехать и моряки.