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Может ли забронированный мужчина выехать за границу: в Госпогранслужбе ответили

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Для выезда придется собрать несколько дополнительных справок
Для выезда придется собрать несколько дополнительных справок

Оснований для выезда есть два – командировка и отпуск

В Украине на время военного положения действует такая форма освобождения от мобилизации, как бронирование работников некоторых учреждений, организаций и предприятий. Причем на забронированных военнообязанных мужчин распространяется также и право выезда за границу.

В Государственной пограничной службе подтвердили это и объяснили, каким образом, при каких обстоятельствах и с помощью каких документов забронированный мужчина может покинуть территорию Украины. Оснований для выезда для этой категории граждан существует два – командировка и отпуск.

Для выезда, кроме стандартных документов (загранпаспорт, при необходимости – виза) понадобятся дополнительные бумаги. В случае, если забронированный мужчина отправляется в командировку, он должен подать на границе:

  • документы, подтверждающие служебную командировку;
  • удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;
  • или выписку из приказа Министерства экономики.

Список документов, необходимых для выезда в отпуск, таков:

  • удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;
  • или выписка из приказа Министерства экономики;
  • документы, подтверждающие отпуск, в частности выписка из приказа об отпуске, в котором руководитель позволяет забронированному подчиненному пересечь границу.

Как сообщал Телеграф, право на выезд за границу имеют также родители троих и более детей, однако они тоже должны подтверждать его документально.

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#Госпогранслужба #Бронирование #Выезд за границу