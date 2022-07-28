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Чи може заброньований чоловік виїхати за кордон: у Держприкордонслужбі відповіли

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Для виїзду доведеться зібрати кілька додаткових довідок
Для виїзду доведеться зібрати кілька додаткових довідок

Підстав для виїзду є дві – відрядження та відпустка

В Україні на час воєнного стану діє така форма звільнення від мобілізації, як бронювання працівників деяких установ, організацій та підприємств. Причому на заброньованих військовозобов’язаних чоловіків поширюється також і право виїзду за кордон

У Державній прикордонній службі підтвердили це і пояснили, яким чином, за яких обставин та з допомогою яких документів заброньований чоловік може покинути територію України. Підстав для виїзду для цієї категорії громадян існує дві – відрядження та відпустка.

Для виїзду, окрім стандартних документів (закордонний паспорт, за потреби – віза) знадобляться також додаткові папери. У разі, якщо заброньований чоловік вирушає у відрядження, він має подати на кордоні:

  • документи, що підтверджують службове відрядження;
  • посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;
  • або витяг з наказу Міністерства економіки.

Список документів, необхідних для виїзду у відпустку, такий:

  • посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;
  • або витяг з наказу Міністерства економіки;
  • документи, що підтверджують відпустку, зокрема витяг з наказу про відпустку, в якому керівник дозволяє заброньованому підлеглому перетнути кордон.

Як повідомляв "Телеграф", право на виїзд за кордон мають також батьки трьох та більше дітей, проте вони теж мусять підтверджувати його документально.

Теги:
#Держприкордонслужба #Бронювання #Виїзд за кордон