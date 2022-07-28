Чи може заброньований чоловік виїхати за кордон: у Держприкордонслужбі відповіли
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Підстав для виїзду є дві – відрядження та відпустка
В Україні на час воєнного стану діє така форма звільнення від мобілізації, як бронювання працівників деяких установ, організацій та підприємств. Причому на заброньованих військовозобов’язаних чоловіків поширюється також і право виїзду за кордон
У Державній прикордонній службі підтвердили це і пояснили, яким чином, за яких обставин та з допомогою яких документів заброньований чоловік може покинути територію України. Підстав для виїзду для цієї категорії громадян існує дві – відрядження та відпустка.
Для виїзду, окрім стандартних документів (закордонний паспорт, за потреби – віза) знадобляться також додаткові папери. У разі, якщо заброньований чоловік вирушає у відрядження, він має подати на кордоні:
- документи, що підтверджують службове відрядження;
- посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;
- або витяг з наказу Міністерства економіки.
Список документів, необхідних для виїзду у відпустку, такий:
- посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;
- або витяг з наказу Міністерства економіки;
- документи, що підтверджують відпустку, зокрема витяг з наказу про відпустку, в якому керівник дозволяє заброньованому підлеглому перетнути кордон.
Як повідомляв "Телеграф", право на виїзд за кордон мають також батьки трьох та більше дітей, проте вони теж мусять підтверджувати його документально.