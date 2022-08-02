Перетин кордону в період мобілізації: важливі пояснення для українців

Адвокатеса пояснила нюанси правил перетину державного кордону військовозобов’язаними і не тільки їми

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну питання правил виїзду чоловіків за кордон викликає чи не найбільше дискусій.

Зокрема, вони стосуються правил перетину державного кордону військовозобов’язаними, а також знятими з військового обліку. Це пов’язано із запровадженням обмежень на виїзд для чоловіків віком від 18 до 60 років. Деякі пояснення з цього приводу "Телеграфу" надала адвокат, представник Офісу простих рішень та результатів, кандидат юридичних наук Мирослава Чорноусько.

Хто та чому може перетнути кордон

– Яким категоріям дозволяється перетинати кордон в період мобілізації? Якими документами це регламентується?

– Відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України категорії осіб, яким дозволяється виїзд за межі України, визначено частиною першою статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Зокрема, виїзд дозволено, якщо особа у встановленому порядку оформила інвалідність (незалежно від групи); була знята з військового обліку на підставі рішення військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку.

Документами, що підтверджують інвалідність, є посвідчення, що підтверджує статус особи з інвалідністю; пенсійне посвідчення або посвідчення, яким підтверджується призначення відповідної соціальної допомоги (де вказано групу та причину інвалідності); довідка для отримання пільг особою з інвалідністю, яка не має права на пенсію чи соцвиплату; довідка МСЕК (форма 157-1/о).

При цьому, чоловік, може виїхати супроводжуючи особу з інвалідністю 1 або 2 групи (яка потребує постійного догляду).

Разом з тим, особи, які є обмежено придатними у військовий час не можуть перетинати кордон, адже відповідне право не передбачено ст. 23 профільного закону.

Як роз’яснює Державна прикордонна служба, рішення щодо дозволу на виїзд ухвалюється в пункті пропуску за результатами вивчення всіх документів та з’ясування усіх обставин та фактів.

Що стосується виїзду чоловіків, тимчасово непридатних до служби (строком до 6 місяців з подальшим проходженням військово-лікарської комісії), то закон дозволяє їм виїзд за наявності підтверджуючих документів.

– Чи можуть виїхати чоловіки, які є батьками трьох і більше дітей?

– Так, але для підтвердження цього факту чоловіку необхідно мати свідоцтва про народження дітей/їх нотаріально засвідчені копії. Окрім того, право на виїзд мають ті військовозобов’язані чоловіки, які мають на утриманні трьох і більше дітей, незалежно від факту батьківства. Документами, які надають право на виїзд, у цьому разі є свідоцтва про народження дітей, свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю дітей, рішення суду (про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком); посвідчення батька багатодітної сім’ї; рішення суду про призначення аліментів на утримання дітей та довідки з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів.

– А чи має право виїхати чоловік, який виховує самостійно одну дитину або двох?

– Таке право в нього є, але у цьому випадку потрібно мати при собі, крім свідоцтва про народження дитини (дітей), свідоцтво про смерть матері, рішення суду про позбавлення її батьківських прав, визнання безвісно відсутньою або оголошення померлою.

Про водіїв та роботу в ЄС

– Як здійснюється пропуск через кордон водіїв?

– У разі введення в Україні воєнного стану (що маємо зараз) дозволено пропуск через державний кордон водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб ЗСУ, інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань, а також населення України. У такому разі пропуск здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину держкордону та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі (її адміністратором є Укртрансбезпека "Шлях"). Рішення про виїзд за межі України таких водіїв приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями, які надсилають їх до Адміністрації Держприкордонслужби. Відповідні рішення приймаються лише за наявності обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів:

військових, правоохоронних органів;

військових адміністрацій;

медичних закладів;

відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

– Як довго водії можуть перебувати за кордоном?

– Є різні ситуації. Наприклад, водіям, які перевозять гуманітарну допомогу, можна безперервно перебувати за кордоном не більше ніж 30 календарних днів. Водії компаній, що мають транспортні ліцензії, можуть перебувати за кордоном до 45 календарних днів, але лише на транспортному засобі, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.

– Якщо чоловік має право на роботу в ЄС, як він може цим скористатуся в умовах війскового стану?

– Що стосується чоловіків, які мають право на роботу в ЄС, то для підтвердження підстав перетину державного кордону України на виїзд, крім документів, що підтверджують особу, необхідно надати документи, що підтверджують статус особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право на виїзд з України. Візи іноземних країн, які видаються чоловікам-громадянам України, не підтверджують постійне проживання в цих країнах та не дають право на виїзд військовозобов’язаним. Водночас лише на загальних підставах для військовозобов’язаних можуть виїхати і моряки.