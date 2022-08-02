Виїзд чоловіків за кордон: численній категорії українців розказали, які знадобляться документи

Існує цілий перелік документів, яким на кордоні можна підтвердити факт інвалідності

Виїзд чоловіків 18-60 років з України під час воєнного стану – чутлива тема. Перелік підстав для перетину кордону досить короткий, а документів потрібно зібрати чимало. Про те, які папери знадобляться чоловікам, які мають інвалідність, пояснила "Телеграфу" адвокат, представниця Офісу простих рішень та результатів, кандидат юридичних наук Мирослава Чорноусько.

Вона нагадала, що право виїзду мають усі особи, які у встановленому державою порядку оформили інвалідність. Причому право це надається незалежно від групи інвалідності. Проте на кордоні доведеться надати документи, які підтверджують цей факт.

За словами Чорноусько, до переліку таких документів входять:

посвідчення, що підтверджує статус особи з інвалідністю;

пенсійне посвідчення або посвідчення, яким підтверджується призначення відповідної соціальної допомоги – у ньому має бути вказана група інвалідності;

довідка для отримання пільг особою з інвалідністю, яка не має права на пенсію чи соцвиплату;

довідка МСЕК (форма 157-1/о).

Окрім того, чоловік може виїхати за кордон в якості супроводу особи з інвалідністю 1 або 2 групи. При цьому ця особа має потребувати постійного догляду.

Як повідомляв "Телеграф", українським чоловікам, які мають подвійне громадянство, пояснили, чи можуть вони ним скористатись для виїзду за кордон.