Выезд мужчин за границу: многочисленной категории украинцев рассказали, какие понадобятся документы

Существует целый список документов, которыми на границе можно подтвердить факт инвалидности

Выезд мужчин 18-60 лет из Украины во время военного положения – чувствительная тема. Список оснований для пересечения границы достаточно короткий, а документов нужно собрать немало. О том, какие бумаги понадобятся мужчинам, имеющим инвалидность, объяснила "Телеграфу" адвокат, представительница Офиса простых решений и результатов, кандидат юридических наук Мирослава Черноусько.

Она напомнила, что право выезда имеют все лица, в установленном государством порядке оформившие инвалидность. Причем, право это предоставляется независимо от группы инвалидности. Однако на границе придется предоставить документы, подтверждающие этот факт.

По словам Черноусько, в перечень таких документов входят:

удостоверение, подтверждающее статус личности с инвалидностью;

пенсионное удостоверение или удостоверение, которым подтверждается назначение соответствующей социальной помощи – в нем должна быть указана группа инвалидности;

справка для получения льгот лицом с инвалидностью, не имеющим права на пенсию или соцвыплату;

справка МСЭК (форма 157-1/о).

Кроме того, мужчина может выехать за границу в качестве сопровождения для человека с инвалидностью 1 или 2 группы. При этом это лицо должно нуждаться в постоянном уходе.

Как сообщал Телеграф, украинским мужчинам, имеющим двойное гражданство, объяснили, могут ли они им воспользоваться для выезда за границу.