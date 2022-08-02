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Выезд мужчин за границу: многочисленной категории украинцев рассказали, какие понадобятся документы

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Инвалиды любой группы могут покидать Украину, но потребуются определенные документы
Инвалиды любой группы могут покидать Украину, но потребуются определенные документы

Существует целый список документов, которыми на границе можно подтвердить факт инвалидности

Выезд мужчин 18-60 лет из Украины во время военного положения – чувствительная тема. Список оснований для пересечения границы достаточно короткий, а документов нужно собрать немало. О том, какие бумаги понадобятся мужчинам, имеющим инвалидность, объяснила "Телеграфу" адвокат, представительница Офиса простых решений и результатов, кандидат юридических наук Мирослава Черноусько.

Она напомнила, что право выезда имеют все лица, в установленном государством порядке оформившие инвалидность. Причем, право это предоставляется независимо от группы инвалидности. Однако на границе придется предоставить документы, подтверждающие этот факт.

По словам Черноусько, в перечень таких документов входят:

  • удостоверение, подтверждающее статус личности с инвалидностью;
  • пенсионное удостоверение или удостоверение, которым подтверждается назначение соответствующей социальной помощи – в нем должна быть указана группа инвалидности;
  • справка для получения льгот лицом с инвалидностью, не имеющим права на пенсию или соцвыплату;
  • справка МСЭК (форма 157-1/о).

Кроме того, мужчина может выехать за границу в качестве сопровождения для человека с инвалидностью 1 или 2 группы. При этом это лицо должно нуждаться в постоянном уходе.

Как сообщал Телеграф, украинским мужчинам, имеющим двойное гражданство, объяснили, могут ли они им воспользоваться для выезда за границу.

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#Документы #Инвалидность #Выезд за границу