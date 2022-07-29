Выезд из Украины: могут ли мужчины с двойным гражданством использовать его для пересечения границы

Мужчина, имеющий украинский паспорт, считается гражданином Украины

В Украине в связи с введенным после начала широкомасштабного вторжения рф военным положением большинству граждан мужского пола ограничили выезд за границу и постепенно разъясняют нюансы для тех или иных категорий граждан и сейчас ответили на вопрос о выезде при наличии двойного гражданства.

Правила и ограничения для выезда за границу мужчин, имеющих двойное гражданство, разъяснили в Госпогранслужбе Украины на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу, 29 июля.

Так, в погранведомстве напомнили, что согласно законодательству Украины двойное гражданство (т.е. гражданство Украины и еще одной или нескольких стран) в Украине не допускается.

"Лицо, имеющее несколько гражданств, одно из которых – Украины, в отношениях с Украиной считается гражданином Украины", — подчеркнули в ведомстве.

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При этом основания для утраты и прекращения гражданства Украины определены в статьях 18 и 19 Закона Украины "О гражданстве". В любом случае гражданство прекращается в день издания соответствующего указа президента Украины.

"Следовательно, использовать паспорт гражданина другой страны для пересечения государственной границы Украины на законных основаниях имеют физические лица после издания Указа президента Украины об утрате такими лицами гражданства Украины", — резюмировали в ведомстве.

Ранее в Госпогранслужбе разъяснили, смогут ли выехать из Украины мужчины, которые до войны жили и работали за границей.