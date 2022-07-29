Выезд за границу: могут ли мужчины, которые до вторжения жили за рубежом, покинуть Украину

Государственная пограничная служба прояснила ситуацию

В связи с военным положением, которое было введено после начала широкомасштабного вторжения рф в Украину, военнообязанным украинцам ограничили выезд за границу. Однако на момент начала большой войны многие мужчины находились за пределами Украины.

"Телеграф" разбирался, смогут ли выехать из Украины мужчины, которые до войны жили и работали за границей. Государственная пограничная служба на официальном сайте Кабмина разъяснила данную процедуру для таких категорий граждан.

Начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Госпогранслужбы Игорь Матвийчук рассказал, что Высшим военным руководством данная категория граждан определена как исключение. Она не была прописана в постановление Кабинета Министров Украины № 57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Соответственно, если человек сменил место жительства с соблюдением всех норм закона, то он не состоит на воинском учете, не является военнообязанным, а потому может свободно пересекать границу. Однако, если лицо не сделало официальную процедуру по выезду на ПМЖ за границу или не снялось с учета в военкомате, то во время действия военного положения, выезд для него невозможен.

Добавим, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, разрешающий выезжать за границу военнообязанным, у которых есть бизнес и недвижимость за рубежом, и другим гражданам, что могут помочь Украине своей работой в другой стране. Поэтому со временем могут измениться правила для выезда за границу мужчин.

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Ранее сообщалось, какие документы нужны военнообязанному для выезда за границу в рабочую командировку.

Добавим, что не все мужчины с "белым билетом" могут свободно пересекать границу во время военного положения.