"За пределом этики и морали": в МВД рассказали, как украинцы злоупотребляют разрешениями на выезд за границу

В стране фиксируют попытки нарушить действующие законодательные нормы во время военного положения

Украине после полномасштабного вторжения российской федерации было официально проведено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. В рамках действующего законодательства, которое будет действовать в стране на момент войны с россией, мужчинам от 18 до 60 лет уезжать за пределы страны запрещается. Однако правительству пришлось пойти на уступки некоторым категориям граждан и обеспечить им возможность выезжать за пределы страны. Речь идет о представителях таких профессий как водители, пилоты и дипломаты.

Соответствующую информацию специально для "Телеграфа" озвучил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин во время своей рабочей поездки в Житомирскую область, отметив, что в Украине наблюдается злоупотребление разрешениями на выезд.

"Когда отдельные представители местных властей или военных администраций, или любых дельцов предлагали свои услуги по выезду. Нацполиция, другие правоохранители борются с этим. Недавно в руководстве Черновицкой военной администрации была раскрыта схема. Там отдельные должностные лица за вознаграждение вносили конкретных в систему "Шлях", – объяснил Енин.

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Также он добавил, что если рассматривать разрешение на выезд из Украины для политиков, то отрицать их право на волонтерские функции невозможно. Однако, если говорить об одиозных украинских деятелях, то разрешить им выезжать за границу некорректно, ведь это за пределом этики и морали.

В заключение Евгений Енин выразил надежду, что как представители правоохранительных органов, так и жители Украины дадут соответствующую юридическую и моральную оценку соответствующим разрешениям.

Ранее "Телеграф" сообщал, что правительство пытается найти баланс между имеющимися ограниченными и разрешениями по выезду за пределы Украины для военнообязанных мужчин.

Также напомним, кому из мужчин мобилизационного возраста все же можно выезжать за пределы Украины.