"За межею етики і моралі": у МВС розповіли, як українці зловживають дозволами на виїзд за кордон

В країні фіксують спроби порушити чинні норми, які діють під час воєнного стану

Україні після повномасштабного вторгнення роcійської федерації було офіційно проваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. В рамках чинного законодавства, яке діятиме в країні на момент війни з росією, чоловікам від 18 до 60 років виїжджати за межі країни забороняється. Проте уряду довелося піти на поступки деяким категоріям громадян та забезпечити для них можливість виїжджати за межі країни. Мова йде про представників таких професій як водії, пілоти та дипломати.

Відповідну інформацію спеціально для "Телеграфу" озвучив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін під час своєї робочої поїздки до Житомирської області, відзначивши, що наразі в Україні спостерігається зловживання дозволами на виїзд.

"Коли окремі представники місцевої влади чи військових адміністрацій чи будь-яких ділків пропонували свої послуги з виїзду. Нацполіція, інші правоохоронці борються з цим. Нещодавно у керівництві Чернівецької військової адміністрації було розкрито схему. Там окремі посадові особи за винагороду вносили конкретних осіб у систему "Шлях", — пояснив Єнін.

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Також він додав, що, якщо розглядати дозвіл на виїзд з України для політиків, то заперечити їх право на волонтерські функції, неможливо. Проте, якщо говорити про одіозних українських діячів, то дозволити їм виїжджати за кордон є некоректним, адже це за межею етики та моралі.

Наостанок Євгеній Єнін висловив сподівання, що як представники правоохоронних органів, так і жителі України дадуть відповідну юридичну та моральну оцінку відповідним дозволам.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що уряд намагається віднайти баланс між наявними обмеженими та дозволами по виїзду за межі України для військовозобов'язаних чоловіків.

Також нагадаємо, кому з чоловіків мобілізаційного віку все ж таки можна виїжджати за межі України.