Є моральна дилема: у МВС розповіли про заборону виїзду чоловіків за кордон

В уряді шукають правильний баланс щодо наявних обмежень щодо виїзду з України

Питання заборони чоловікам призовного віку на перетин державного кордону під час війни має величезний резонанс у суспільстві. Якщо у перші місяці народ ще виявляв розуміння, то зараз дедалі частіше чути вимоги дозволити вільний виїзд за кордон усім українцям. За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна, влада постійно перебуває у пошуку "правильного балансу" щодо цього питання.

Більше деталей посадовець розкрив під час спілкування з кореспондентом "Телеграфа". Як пояснює Єнін, уряд регулярно йде на лібералізацію щодо виїзду чоловіків за кордон.

Початково, говорить він, багато категорій українців опинилися у списку тих, кому перетин кордону не дозволявся. Проте перелік довелося переглянути, адже потрібно було проводити переговори щодо отримання допомоги, транспортувати вантажі тощо. Насамперед, за словами Єніна, питання вирішувалися щодо дипломатів, водіїв, пілотів тощо.

"На жаль, ми бачимо і зловживання цим. Коли окремі представники місцевої влади чи військових адміністрацій або якісь ділки пропонували свої послуги з виїзду. Нацполіція, інші правоохоронні органи борються з цим", — каже представник МВС.

Як приклад, Євген Єнін навів розкриту корупційну схему у Чернівецькій військовій адміністрації. Деякі чиновники за окрему плату видавали дозвіл на виїзд тим чоловікам, які такої можливості за законом не мають.

Також заступник міністра розкритикував окрему категорію політиків, які прикриваються волонтерством, щоби потрапити на територію іншої держави.

"Такі речі за межами етики та моралі, — наголосив Єнін. — Я впевнений, що і правоохоронці, і український народ дадуть відповідну юридичну та моральну оцінку таким речам".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, кому з чоловіків мобілізаційного віку все ж таки можна перетинати державний кордон.

Також ми писали про те, чи обмежать можливість виїжджати з країни військовозобов’язаним жінкам. Додатково торкнулися теми тих українок, які мають стати на військовий облік, але поки що перебувають за кордоном.