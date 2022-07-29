Виїзд з України: чи можуть чоловіки з подвійним громадянством використовувати його для перетину кордону

Чоловік, який має український паспорт, вважається громадянином України

В Україні у зв’язку з запровадженим після початку широкомасштабного вторгнення росії військовим станом більшості громадян чоловічої статі обмежили виїзд за кордон і поступово роз’яснюють нюанси для тих чи інших категорій громадян і зараз відповіли на питання про виїзд за наявності подвійного громадянства.

Правила та обмеження для виїзду за кордон чоловіків, які мають подвійне громадянство, роз’яснили у Держприкордонслужбі України на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук у п’ятницю, 29 липня.

Так, у прикордонному відомстві нагадали, що згідно із законодавством України подвійне громадянство (тобто громадянство України та ще однієї чи кількох країн) в Україні не допускається.

"Особа, яка має декілька громадянств, одне з яких – України, у відносинах з Україною вважається громадянином України", — наголосили у відомстві.

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При цьому підстави для втрати та припинення громадянства України визначено у статтях 18 та 19 закону України "Про громадянство". У будь-якому разі громадянство припиняється у день видання відповідного указу президента України.

"Отже, використовувати паспорт громадянина іншої країни для перетину державного кордону України на законних підставах мають фізичні особи після видання Указу президента України про втрату такими особами громадянства України", — резюмували у відомстві.

Раніше у Держприкордонслужбі роз’яснили, чи зможуть виїхати з України чоловіки, які до війни жили та працювали за кордоном.