Виїзд за кордон: чи можуть чоловіки, які до вторгнення жили не в Україні, покинути країну

Державна прикордонна служба прояснила ситуацію

У зв’язку з військовим становищем, яке було запроваджено після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну, військовозобов’язаним українцям обмежили виїзд за кордон. Однак на момент початку великої війни багато чоловіків перебували за межами України.

"Телеграф" розбирався, чи зможуть виїхати з України чоловіки, які до війни жили та працювали за кордоном. Державна прикордонна служба на офіційному сайті Кабміну роз’яснила цю процедуру для таких категорій громадян.

Начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук розповів, що Вищим військовим керівництвом цю категорію громадян визначено як виняток. Вона не була прописана у постанові Кабінету Міністрів України № 57 "Про затвердження Правил перетину державного кордону громадянами України".

Відповідно, якщо людина змінила місце проживання з дотриманням усіх норм закону, то вона не перебуває на військовому обліку, не є військовозобов’язаною, а тому може вільно перетинати кордон. Однак, якщо особа не зробила офіційну процедуру виїзду на ПМП за кордон або не знялася з обліку у військкоматі, то під час дії воєнного стану виїзд для неї неможливий.

Додамо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, що дозволяє виїжджати за кордон військовозобов’язаним, які мають бізнес та нерухомість за кордоном, та іншим громадянам, що можуть допомогти Україні своєю роботою в іншій країні. Тому згодом можуть змінитися правила для виїзду за кордон чоловіків.

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Раніше повідомлялося, які документи потрібні військовозобов’язаному для виїзду за кордон у робоче відрядження.

Додамо, що не всі чоловіки з "білим квитком" можуть вільно перетинати кордон під час воєнного стану.