Как выехать за границу в командировку: кто из украинцев имеет право и какие нужны документы

В настоящее время существует три категории мужчин, которые могут покидать Украину с целью командировки

Накануне Государственная пограничная служба дала объяснение, какие документы нужны украинцам для выезда за границу на авто. Одно из оснований для такого выезда – это рабочая командировка. Юристка адвокатского объединения "Uniminds" Валерия Снежная объяснила, кто из мужчин имеет право выехать по работе, и какие документы для этого понадобятся.

Как пояснила она изданию "Цензор.нет", сейчас право на заграничную командировку имеют три категории мужчин:

мужчины, постоянно проживающие, работающие, имеющие договорные обязательства за границей;

мужчины, забронированные за предприятиями, учреждениями, организациями;

мужчины, непригодные или ограниченно пригодные к военной службе.

У первой категории могут возникнуть сложности при пересечении границы, если они не выполнили все требования при выезде из страны на работу. По закону, если мужчина выезжает на постоянное проживание за границу и имеет договорные обязательства, он должен получить соответствующее разрешение от Государственной миграционной службы Украины, которое согласовывается с военным комиссариатом. Право на выезд в командировку имеет выбывший человек, потерявший связь и не стоящий на учете в военном комиссариате и не являющийся военнообязанным лицом. Если же выбытие не было оформлено должным образом и мужчина и дальше стоит на учете в военкомате, права пересекать государственную границу Украины в сторону выезда он не имеет.

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Что касается мужчин, которых соответствующим образом забронировал от мобилизации их работодатель, то разрешение на выезд в командировку им предоставляется на основе такого перечня документов:

документ, дающий право выезда – загранпаспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение моряка, удостоверение члена экипажа, удостоверение личности на возвращение в Украину;

выписка из приказа Министерства экономики (согласно пункту 5 постановления Кабинета министров Украины от 03.03.2022г. № 194 "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения"), подтверждающего факт бронирования;

командировочное удостоверение;

письмо-обращение в Государственную пограничную службу от руководителя предприятия, который сообщает, что соответствующее должностное лицо командируется для выполнения служебных обязанностей за границей.

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Мужчины, которые через военно-врачебную комиссию получили статус непригодных или ограниченно пригодных к военной службе, также могут выезжать в командировку по определенному пакету документов. В него входят:

паспорт для выезда за границу;

временное удостоверение военнообязанного;

военный билет с записанным в нем соответствующим заключением ВВК и ссылкой на соответствующий пункт приказа.

Как сообщал "Телеграф", ГПСУ объяснила, каким образом могут выезжать за границу мужчины с двойным гражданством.