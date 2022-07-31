Выезд за границу на авто: полный перечень документов, который понадобится водителям

Обратите внимание, что выезд за границу невозможен, если на автомобиле стоят индивидуальные номера.

Выезд за границу на собственном автомобиле обязывает граждан Украины позаботиться не только о страховании транспортного средства, но и о необходимом перечне документов.

Актуальный список всегда доступен на официальном сайте Государственной таможенной службы Украины, однако "Телеграф" узнал некоторые нюансы пересечения границы, которые также следует знать водителям.

Документы для пересечения границы на собственном авто

Автовладельцам понадобятся:

удостоверение водителя, отвечающее международным стандартам;

свидетельство о регистрации транспортного средства — техпаспорт с личной информацией, которая дублируется латиницей;

опознавательный знак Украины на самом автомобиле (UA);

государственный номерной знак на автомобиль. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Что индивидуальный номерной знак (если он у вас есть) действует исключительно на территории Украины, а за границу с ним уехать не позволят – нужно сменить государственным;

некоторые страны ЕС уже потребовали наличия действительного договора международного страхования "Зеленая карта", хотя с начала войны украинцам пошли на уступки и не требовали этого документа.

Если вы едете за границу на автомобиле, но он не в вашей собственности, вам также понадобится один из этих документов:

доверенность на право вождения автомобиля с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу. Ее могут оформить на вас даже за границей — достаточно обратиться в посольство/консульство Украины или в нотариус в стране пребывания;

временный регистрационный талон на право управления автомобилем.

Добавим, что наличие техпаспорта на автомобиль для третьего лица также обязательно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине с 1 июля подорожало автострахование, однако на этом неприятные новости для автовладельцев не закончились, ведь страны начали отменять послабление для украинцев по поводу наличия "Зеленой карты", которое с начала войны действовало на территории ЕС.