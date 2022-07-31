Виїзд за кордон на авто: повний перелік документів, який знадобиться водіям

Зауважте, що виїзд за кордон неможливий, якщо на авто стоять індивідуальні номери

Виїзд за кордон на власному автомобілі зобов'язує громадян України потурбуватися не тільки про страхування транспортного засобу, а й про необхідний перелік документів.

Актуальний список завжди доступний на офіційному сайті Державної митної служби України, однак "Телеграф" дізнався деякі нюанси перетину кордону, які також слід знати водіям.

Документи для перетину кордону на власному авто

Автовласникам знадобляться:

посвідчення водія, яке відповідає міжнародним стандартам;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу — техпаспорт з особистою інформацією, яка дублюється латиницею;

розпізнавальний знак України на самому автомобілі (UA);

державний номерний знак на автомобіль. ЗАУВАЖТЕ! Що індивідуальний номерний знак (якщо він у вас є) діє виключно на території України, а за кордон з ним виїхати не дозволять - треба змінити на державний;

деякі країни ЄС вже почали вимагати наявності дійсного договору міжнародного страхування "Зелена карта", хоча з початку війни українцям пішли на поступки й не вимагали цього документу.

Якщо ви їдете за кордон на автомобілі, але він не у вашій власності, то вам також знадобиться один з цих документів:

довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд закордон. Її можуть оформити на вас навіть за кордоном — достатньо звернутися в посольство/консульство України чи до нотаріуса в країні перебування;

тимчасовий реєстраційний талон на право управління автомобілем.

Додамо, що наявність техпаспорта на автомобіль для третьої особи також обов'язкова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні з 1 липня подорожчало автострахування, однак на цьому неприємні новини для автовласників не закінчилися, адже країни почали скасовувати послаблення для українців щодо наявності "Зеленої карти", яке від початку війни діяло на території ЄС.