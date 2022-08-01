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Як виїхати за кордон у відрядження: хто з українців має право та які потрібні документи

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Право на виїзд за кордон треба підтвердити документально
Право на виїзд за кордон треба підтвердити документально

Наразі існує три категорії чоловіків, які можуть покидати Україну з метою відрядження

Напередодні Державна прикордонна служба дала пояснення, які документи потрібні українцям для виїзду за кордон на авто. Одна з підстав для такого виїзду – це робоче відрядження. Юристка адвокатського об’єднання "Uniminds" Валерія Сніжна пояснила, хто з чоловіків має право виїхати по роботі, і які документи для цього знадобляться.

Як пояснила вона виданню "Цензор.нет", наразі право на закордонне відрядження мають три категорії чоловіків:

  • чоловіки, які постійно проживають, працюють, мають договірні зобов’язання за кордоном;
  • чоловіки, які заброньовані за підприємствами, установами, організаціями;
  • чоловіки, що є непридатними або обмежено придатними до військової служби.

У першої категорії можуть виникнути складнощі при перетині кордону, якщо вони не виконали всі вимоги при виїзді з країни на роботу. За законом, якщо чоловік виїжджає на постійне проживання за кордон і має там договірні зобов’язання, має отримати відповідний дозвіл від Державної міграційної служби України, який погоджується з військовим комісаріатом. Право на виїзд у відрядження має чоловік, який вибув, втратив зв’язок та не стоїть на обліку у військовому комісаріаті і не є військовозобов’язаною особою. Якщо ж вибуття не було оформлено належим чином і чоловік і надалі стоїть на обліку у військкоматі, права перетинати державний кордон України у бік виїзду він не має.

Що стосується чоловіків, яких відповідним чином забронював від мобілізації їхній роботодавець, то дозвіл на виїзд у відрядження їм надається на основі такого переліку документів:

  • документ, що дає право виїзду – закордонний паспорт, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну;
  • витяг з наказу Міністерства економіки (згідно з пунктом 5 постанови Кабінету міністрів України від 03.03.2022р. № 194 "Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану"), який підтверджує факт бронювання;
  • посвідчення про відрядження;
  • лист-звернення до Державної прикордонної служби від керівника підприємства, який повідомляє, що відповідна посадова особа відряджається для виконання службових обов’язків за кордоном.

Чоловіки, які через військово-лікарську комісію отримали статус непридатних або обмежено придатних до військової служби, також можуть виїжджати у відрядження за певним пакетом документів. До нього входять:

  • паспорт для виїзду за кордон;
  • тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;
  • військовий квиток із записаним у ньому відповідним висновком ВЛК та посиланням на відповідний пункт наказу.

Як повідомляв "Телеграф", ДПСУ пояснила, яким чином можуть виїжджати за кордон чоловіки з подвійним громадянством.

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#Чоловіки #Відрядження #Виїзд за кордон