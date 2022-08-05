Может ли отец одного или двух детей уехать за границу во время войны – четкий ответ адвоката

Для пересечения границы на руках нужно иметь ряд документов

Во время военного положения в Украине выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет запрещен, за исключением определенных категорий. В их список входят родители трех и более несовершеннолетних детей, водители, забронированные граждане, железнодорожники, спортсмены, научные работники. Как правило, подавляющее большинство вопросов о разрешении на выезд за пределы страны возникает у мужчин, имеющих на содержании одного или двух детей, так что "Телеграф" решил более детально разобраться в этом вопросе.

Как в своем интервью специально нашему изданию рассказала адвокат, представитель Офиса простых решений и результатов, кандидат юридических наук Мирослава Черноусько, комментируя вопрос о наличии прав у мужчины призывного возраста, самостоятельно воспитывающего одного ребенка или двух, на пересечение украинской границы во время действия в стране военного положения.

По словам эксперта, такая категория мужчин даже в рамках действующего запрета все же имеет право на выезд за границу, однако для этого на руках нужно иметь ряд важных документов, а именно:

свидетельство о рождении ребенка (детей);

свидетельство о смерти матери;

решение суда о лишении родительских прав матери ребенка\детей;

решение суда о признании пропавшей без вести или оглашения ее умершей.

Ранее "Телеграф" сообщал, при условии выезда за границу, сколько времени украинские водители имеют право находиться за пределами страны в рамках действия военного положения.

Также напомним, как выехать за границу, если в семье есть больной родственник и какие нюансы разрешения на выезд существуют.