Как уехать за границу мужчине с детьми: кто имеет это право и какие нужны документы

Факт биологического отцовства не имеет значения, если мужчина удерживает детей

На время военного положения в Украине право выезда за границу имеют лишь несколько категорий мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, например, покинуть территорию государства могут мужчины с инвалидностью. Распространяется эта возможность и на некоторых отцов несовершеннолетних детей.

Что это за категории и какие им понадобятся документы на границе, рассказала "Телеграфу" адвокат, представитель Офиса простых решений и результатов, кандидат юридических наук Мирослава Черноусько. В первую очередь это касается многодетных мужчин – тех, на содержании которых находятся трое и более детей. Факт биологического отцовства при этом не имеет значения. Для выезда в таком случае придется предоставить на границе:

свидетельства о рождении детей;

свидетельство о регистрации брака с матерью детей;

соответствующие решения суда, как то о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом;

удостоверение отца многодетной семьи;

решение суда о назначении алиментов на содержание детей;

справку от исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов.

Также пересечь украинскую границу на выезд имеют право те мужчины, которые самостоятельно воспитывают одного ребенка или двух малышей. В таком случае пакет документов будет следующим:

свидетельство о рождении ребенка/детей;

свидетельство о смерти матери;

или решение суда о лишении матери родительских прав;

решение суда о лишении матери родительских прав; или решение о признании матери безвестно отсутствующей или объявления умершей.

Как сообщал "Телеграф", мужчины также могут выехать в заграничную командировку, если предоставят на границе необходимое подтверждение такого рабочего выезда.