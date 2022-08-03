Як виїхати за кордон чоловіку з дітьми: хто має це право і які потрібні документи

Факт біологічного батьківства не має значення, якщо чоловік утримує дітей

На час воєнного стану в Україні право виїзду за кордон мають лише кілька категорій чоловіків у віці від 18 до 60 років, наприклад, покинути територію держави можуть чоловіки з інвалідністю. Поширюється ця можливість і на деяких батьків неповнолітніх дітей.

Що це за категорії і які їм знадобляться документи на кордоні, розповіла "Телеграфу" адвокат, представник Офісу простих рішень та результатів, кандидат юридичних наук Мирослава Чорноусько. В першу чергу, це стосується багатодітних мужчин – тих, на утриманні яких перебуває троє та більше дітей. Факт біологічного батьківства при цьому значення не має. Для виїзду в такому разі доведеться надати на кордоні:

свідоцтва про народження дітей;

свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю дітей;

відповідні рішення суду, як то про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком;

посвідчення батька багатодітної сім’ї;

рішення суду про призначення аліментів на утримання дітей;

довідку від виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів.

Також перетнути український кордон на виїзд мають право ті чоловіки, які самостійно виховують одну дитину або двох малюків. В такому разі пакет документів буде наступний:

свідоцтво про народження дитини/дітей;

свідоцтво про смерть матері;

або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

рішення суду про позбавлення матері батьківських прав; або рішення про визнання матері безвісно відсутньою чи оголошення померлою.

Як повідомляв "Телеграф", чоловіки також мають змогу виїхати у закордонне відрядження, якщо нададуть на кордоні необхідне підтвердження такого робочого виїзду.