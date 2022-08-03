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Як виїхати за кордон чоловіку з дітьми: хто має це право і які потрібні документи

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Чоловік при виїзді має довести, що він дбає про своїх дітей
Чоловік при виїзді має довести, що він дбає про своїх дітей

Факт біологічного батьківства не має значення, якщо чоловік утримує дітей

На час воєнного стану в Україні право виїзду за кордон мають лише кілька категорій чоловіків у віці від 18 до 60 років, наприклад, покинути територію держави можуть чоловіки з інвалідністю. Поширюється ця можливість і на деяких батьків неповнолітніх дітей.

Що це за категорії і які їм знадобляться документи на кордоні, розповіла "Телеграфу" адвокат, представник Офісу простих рішень та результатів, кандидат юридичних наук Мирослава Чорноусько. В першу чергу, це стосується багатодітних мужчин – тих, на утриманні яких перебуває троє та більше дітей. Факт біологічного батьківства при цьому значення не має. Для виїзду в такому разі доведеться надати на кордоні:

  • свідоцтва про народження дітей;
  • свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю дітей;
  • відповідні рішення суду, як то про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком;
  • посвідчення батька багатодітної сім’ї;
  • рішення суду про призначення аліментів на утримання дітей;
  • довідку від виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів.

Також перетнути український кордон на виїзд мають право ті чоловіки, які самостійно виховують одну дитину або двох малюків. В такому разі пакет документів буде наступний:

  • свідоцтво про народження дитини/дітей;
  • свідоцтво про смерть матері;
  • або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;
  • або рішення про визнання матері безвісно відсутньою чи оголошення померлою.

Як повідомляв "Телеграф", чоловіки також мають змогу виїхати у закордонне відрядження, якщо нададуть на кордоні необхідне підтвердження такого робочого виїзду.

Теги:
#Чоловік #Виїзд за кордон #Багатодітній батько