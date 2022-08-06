Выезд за границу во время войны: кто из мужчин все-таки может выехать за рубеж
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 45
Из-за военного положения некоторым мужчинам ограничили выезд за границу
С начала полномасштабного вторжения рф в Украину и последующей всеобщей мобилизации вопросы касательно выезда мужчин за границу вызывают немало дискуссий в сети.
"Телеграф" разбирался, кто из мужчин законно может пересекать границу. Адвокат, представитель Офиса простых решений и результатов, кандидат юридических наук Мирослава Черноусько рассказала, кто и почему может пересекать границу.
Согласно Правилам пересечения государственной границы гражданами Украины категории лиц, которым разрешается выезд за пределы Украины, определен частью первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
В частности, выезд разрешен, если лицо в установленном порядке оформило инвалидность (независимо от группы); было снята с воинского учета на основании решения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета. При этом, мужчина может уехать, сопровождая лицо с инвалидностью 1 или 2 группы (нуждающееся в постоянном уходе).
Что касается выезда мужчин, временно непригодных к службе (сроком до 6 месяцев с последующим прохождением военно-врачебной комиссии), то закон разрешает им выезд при наличии подтверждающих документов.
Кроме того свободно могут пересекать границу Украины мужчины, которые являются родителями трех и более детей, а также военнообязанные, воспитывающие самостоятельно одного ребенка или двоих.
Более подробно о пересечении границы Украины во время военного положения можно прочитать у нас на сайте.
Ранее сообщалось, что в Украине облегчили выезд за границу для еще одной категории граждан.